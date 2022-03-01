Visky написав:asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
Якщо рахунок буде той самий - взагалі не турбуватися. Якщо - інший, але він єдиний гривневий в банці - так само. До того ж зараховувати повинні на єПідтримку (цільова виплата), а вона одна може бути в банку, тож на неї банк і повинен зарахувати, навіть при іншому рахунку.
Неприємно вчора вразив ЕКСІМ виставивши рахунок за операції з ОВДП. Звісно по своїм євровим в мінус не вийду але дохідність різко знизилась. З погашеннями будемо прощатися.... Невигідні йому мілкі зберігачі... Нажаль
Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився
Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028 Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима
Уже UA4000234215 до 24.06.2026 та і UA4000235865 до 16.09.2026 у п24 вигідніші, ніж в Дії аналогічні. А по коротшим менше платять як конкуренти.
candidat написав:Кто-нибудь знает, почему сейчас не работает продажа ОВГЗ в Приват24? Подал вчера заявку, так до сих пор не обработана, хотя до сих пор самое позднее +/- в 11 утра было. Захожу в Приват24, а там вообще торговую сессию даже не открыли: "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом".
Вчора дійсно пізно провели зняття і оформлення. А ось сьогодні сенс вже виплатив купон в євро.
Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді. А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними для зняття.
Окрім диверсифікації, інвестувати в корпоративні облігації можна через емоційну мотивацію, коли дохідність має другорядне значення: - відчуття причетності / залученості до великого, потрібного, корисного, соціально значущого чи відповідального бізнесу (не в будь-який бізнес, звичайно, ), а також - потреби відчувати відповідальність за податки, які треба сплачувати з цих доходів.