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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:01
24589 написав: prodigy написав: Navegantes написав:
225940 (11/01/2023) брали
на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)
яким банком користувались тоді для цього? газ?
газ тоді і зараз
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