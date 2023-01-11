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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:01

  24589 написав:
  prodigy написав:
  Navegantes написав:225940 (11/01/2023) брали


на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)

яким банком користувались тоді для цього? газ?

газ тоді і зараз
prodigy
 
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