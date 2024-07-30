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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 910911912913>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:52

  Дюрі-бачі написав:Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.


Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:58

  andrey291263 написав:
  Visky написав:Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію

Мені моно стабільно блокує після значних виплат, саме на єПідтримку по ВОВДП, куплених через Дію.
Інколи видає запит на пояснення платежів без блокування рахунків.


Це якась трохи дичина з боку Моно. У мене гроші лежать в умовному Приваті, я купую ОВДП через Дію з виводом на Моно. У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно? Чи фінмон-манагерам треба просто "для галочки" трусити клієнтів і звітувати перед керівництвом про кількість перевірених клієнтів, а ті в свою чергу рапортують нагору у НБУ?!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:10

  Navegantes написав:
  Дюрі-бачі написав:Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.


Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.

Вот только в плане финмона действительно абсолютно пофиг куда оно пришло. Он тупо на сумму триггерится. Может кого и блокает сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:18

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  Дюрі-бачі написав:Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.


Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.

Вот только в плане финмона действительно абсолютно пофиг куда оно пришло. Он тупо на сумму триггерится. Может кого и блокает сразу.


Великі суми треба дробити і не давати підстав фінмону для збудження
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:20

  Navegantes написав:У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно?

Ну тут-то оно логично. Моно нужно себе что-то подстелить, чтобы максимально потом от НБУ отбиваться. Вот и просит выписки с карточек, с которых шла оплата в Дию и самое главное - брокерские отчёты. От первых можно отпетлять, но я банк понимаю, поэтому стараюсь тоже присылать, если ещё могу найти. Понятно, что это больше документы ради наличия документов. Например, у Глобуса в выписке покупка бумаг в Дие - это просто "Купівля товару/послуги" даже без отметки, что это бумаги. Но живём с тем, что имеем.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:50

  moveton написав:
  Navegantes написав:У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно?

Ну тут-то оно логично. Моно нужно себе что-то подстелить, чтобы максимально потом от НБУ отбиваться. Вот и просит выписки с карточек, с которых шла оплата в Дию и самое главное - брокерские отчёты. От первых можно отпетлять, но я банк понимаю, поэтому стараюсь тоже присылать, если ещё могу найти. Понятно, что это больше документы ради наличия документов. Например, у Глобуса в выписке покупка бумаг в Дие - это просто "Купівля товару/послуги" даже без отметки, что это бумаги. Но живём с тем, что имеем.


А НБУ тільки й шукає до чого б причепитися. Хоча, на мою думку, могли б максимально лояльно ставитися до питань купівлі ОВДП (особливо військових). Бо чим більше запитань/обмежень від банків, вимагань "документів задля документів", тим менше бажання крутити цей ОВДП-барабан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:17

  andrey291263 написав:
  Visky написав:Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію

Мені моно стабільно блокує після значних виплат, саме на єПідтримку по ВОВДП, куплених через Дію.
Інколи видає запит на пояснення платежів без блокування рахунків.
Яку мінімальну суму заблоковував і за яку запитує? Чому продовжуєте його використовувати?
До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:27

  Visky написав:Яку мінімальну суму заблоковував і за яку запитує? Чому продовжуєте його використовувати?
До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці

блокують якщо сума більша ліміту фінмону, але інколи пропускають, чіткої системи немає
для мене ці блокування некритичні, бо можу надати документи, що їх цікавлять
при цьому у моно найадекватніша підтримка, всі блоки швидко знімають після надання документів
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:09

andrey291263 Чи можете зазначити цифри: які мінімальні суми: заблоковував і за яку запитує?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:18

Re: Ринок ОВДП

  andrey291263 написав:всі блоки швидко знімають після надання документів

Это, кстати, в месяцах сколько? А то как раз с Моней у меня сейчас:
Регламент перевірки документів складає 7 робочих днів. За фактом виконання ми повідомимо вас, у тому числі, якщо результат буде раніше.

И похоже, что "раньше" не будет.
moveton
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