prodigy написав: дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку
у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати, треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)
що думаєте про інвестиційні фонди Кінто? зокрема Кінто-Казначейський, для мінімальної інвестицій кілька тис. грн. дохідність від початку року більша ща те, що було б з ОВДП. чи воно того не варто, принаймні на такому обʼємі? цікавить будь яка думка.
24589 написав:що думаєте про інвестиційні фонди Кінто? зокрема Кінто-Казначейський, для мінімальної інвестицій кілька тис. грн. дохідність від початку року більша ща те, що було б з ОВДП. чи воно того не варто, принаймні на такому обʼємі? цікавить будь яка думка.
Ви читали звітність фонду за 2024 та 1-2 кв. 2025? Там чітко розписана стратегія вкладень ( переважно в ОВДП). Цілком можете самостійно керувати своїм портфелем, я так вважаю. Я б задав їм питання щодо дохідності за 1й квартал 2025 - 126.7%! , за другий вже ближче до реальності (3.66 %)