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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14589145901459114592>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:16

діди 60+ с вєщамі на виход

будівельнику, холяві, Василю-Рівне посвящається
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
невже нацики профінансували
Точно нет.
Их кто-то профинансировал.
Кто, гадать не буду.

а я тобі відповім ЛАД - ті самі люди, які зараз фінансують ЗСУ через донати. для тебе це незрозуміла річ - як люди організувалися, й організували фінансування. спитай в Чмута, Притули та Стерненка. але це треба самостійно відповідати за свої дії, а не чекати, коли хтось за тебе щось зробить 8)
Главное у Стерненко. :)
А вы, смотрю, успешно перенимаете опыт песикота и будивельника - уже и тыкать начали.

И да, возможно, в с/х достаточно от 1 до 3-4%, правда, не от населения, а от общего числа занятых в нархозе, но для этого нужны очень большие капиталовложения.
Пока что у нас в с/х в 2019 занято 13,82% (в 2010 - 17%). Для примера в Польше не революционно меньше - 9,15%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:36

  _hunter написав:.........
Уже устал повторять: меньше "якай"... Ок: у тебя - есть. А у клиентов твоего "супермаркета"?.. - да и вообще по стране - с медианной-то ЗП в 500 у.е.
Не надо преувеличивать - не с медианной, а средней.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:03

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина? :shock:

а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
......
Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, ......

Дельное уточнение. Но небольшой встречный вопрос: это же про Швейцарию сейчас было? - или про какую страну? 🤔
Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:.......
а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії. в Німеччині та не тільки пенсійний вік - 67 років. й це не межа

Аргументируй ;)
Или ты думаешь, что народ вокруг смотря - будет эту мантру повторять?
https://platform.theverge.com/wp-conten ... s-fine.jpg

Угу - до 70ти. При "возрасте дожития в 68"... Ну и к каким "чудесам" в экономике это приводит - можно на примере Японии посмотреть.
Ну вот кто доживёт, тот и будет работать до 70... 80... 90... Пока не сдохнет.
А вот не фиг так долго жить. За такую удачу расплачиваться нужно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 07:49

От хто положить душу й тіло за нашу свободу!

  flyman написав:будівельнику, холяві, Василю-Рівне посвящається

Тож, вищеперелічені мають змогу показати і доказати нам всім, як треба воювати! :lol:


Але вони всі, ЧОМУСЬ(?), сидять тихенько/не коментують цей закон? :lol:
Як так?©

Дідугани! Ану сміливо!
Ви ж так хотіли! Майже мріяли про це!
Тепер двері для вас відчинені!

Тож перемога тепер близенько!©
Дідугани, ви ж підете на фронт, чи не так? :wink: :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 08:25

Для Бандерлога))

Підтверди, або запереч? ;)

(тільки не відволікайся на декольте ведучої) :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 08:44

Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові
Троє військових загинули та 18 отримали поранення

Росіяни у телеграмі зазначили, що удару завдали по селі Гончарівське Чернігівської області. За їхніми даними, навчальний центр Сухопутних військ стратегічного резерву ЗСУ атакували відразу дві ракети «Іскандер», одна з яких була з касетною бойовою частиною.
https://zaxid.net/rosiyani_vdarili_po_n ... i_n1615828

з коментів про цей полігон :shock:
"Командира військової частини, комбатів та ротних даного нц потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. 4 базових шикування на добу, окремо шикування щоб видати воду, шикування щоб показово прибити телефон до сосни, шикування для спілкування з представниками рекрутингу, шикування для рознарядки на валку лісу - керівництво нц поахуївало"

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
https://zaxid.net/news/

Створено комісію на комісію щодо комісії які розслідували комісії по влучанню в навч центри минулих разів після комісії :?

тиждень тому був удар по іншому полігону-усе приховали....

Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом :?
Відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.
Пряма мова командира роти: "Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково. :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/29/7524001/

кожна наступна заміна командувачів призводить до ще гірших наслідків :?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..

Питання до оточуючих
Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?

ПС
Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:16

  jump написав:Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові
Троє військових загинули та 18 отримали поранення

Судя по количеству пострадавших, разнесло одну палатку.
Виноватым, скорее всего, окажется взводный, который не выполнил команду рассредоточить ЛС.

Огромное недоумение вызывает информация о построении для раздачи воды. Везде, где мне пришлось побывать, вода привозится на подразделение, складируется где-то в доступном месте, и каждый берет себе по мере необходимости. Недостатка не возникает. Проблемы с водой бывают только на позициях, куда ее приходится носить на себе.
Сибарит
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