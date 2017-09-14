будівельнику, холяві, Василю-Рівне посвящається
|
|
|
Додано: Сер 30 лип, 2025 00:16
діди 60+ с вєщамі на виход
будівельнику, холяві, Василю-Рівне посвящається
Додано: Сер 30 лип, 2025 00:23
Главное у Стерненко.
А вы, смотрю, успешно перенимаете опыт песикота и будивельника - уже и тыкать начали.
И да, возможно, в с/х достаточно от 1 до 3-4%, правда, не от населения, а от общего числа занятых в нархозе, но для этого нужны очень большие капиталовложения.
Пока что у нас в с/х в 2019 занято 13,82% (в 2010 - 17%). Для примера в Польше не революционно меньше - 9,15%.
Додано: Сер 30 лип, 2025 00:36
Додано: Сер 30 лип, 2025 01:03
Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
Додано: Сер 30 лип, 2025 01:08
Ну вот кто доживёт, тот и будет работать до 70... 80... 90... Пока не сдохнет.
А вот не фиг так долго жить. За такую удачу расплачиваться нужно.
Додано: Сер 30 лип, 2025 07:49
От хто положить душу й тіло за нашу свободу!
Тож, вищеперелічені мають змогу показати і доказати нам всім, як треба воювати!
Але вони всі, ЧОМУСЬ(?), сидять тихенько/не коментують цей закон?
Як так?©
Дідугани! Ану сміливо!
Ви ж так хотіли! Майже мріяли про це!
Тепер двері для вас відчинені!
Тож перемога тепер близенько!©
Дідугани, ви ж підете на фронт, чи не так?
Додано: Сер 30 лип, 2025 08:25
Для Бандерлога))
Підтверди, або запереч?
(тільки не відволікайся на декольте ведучої)
Додано: Сер 30 лип, 2025 08:44
Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові
Троє військових загинули та 18 отримали поранення
Росіяни у телеграмі зазначили, що удару завдали по селі Гончарівське Чернігівської області. За їхніми даними, навчальний центр Сухопутних військ стратегічного резерву ЗСУ атакували відразу дві ракети «Іскандер», одна з яких була з касетною бойовою частиною.
з коментів про цей полігон
"Командира військової частини, комбатів та ротних даного нц потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. 4 базових шикування на добу, окремо шикування щоб видати воду, шикування щоб показово прибити телефон до сосни, шикування для спілкування з представниками рекрутингу, шикування для рознарядки на валку лісу - керівництво нц поахуївало"
Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
Створено комісію на комісію щодо комісії які розслідували комісії по влучанню в навч центри минулих разів після комісії
тиждень тому був удар по іншому полігону-усе приховали....
Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом
Відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.
Пряма мова командира роти: "Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково.
кожна наступна заміна командувачів призводить до ще гірших наслідків
Додано: Сер 30 лип, 2025 09:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
Питання до оточуючих
Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?
ПС
Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...
Додано: Сер 30 лип, 2025 09:16
Судя по количеству пострадавших, разнесло одну палатку.
Виноватым, скорее всего, окажется взводный, который не выполнил команду рассредоточить ЛС.
Огромное недоумение вызывает информация о построении для раздачи воды. Везде, где мне пришлось побывать, вода привозится на подразделение, складируется где-то в доступном месте, и каждый берет себе по мере необходимости. Недостатка не возникает. Проблемы с водой бывают только на позициях, куда ее приходится носить на себе.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|