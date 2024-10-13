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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 932933934935>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:01

  Gunner написав:Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?


якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)

https://walletpro.com.ua/product-tag/%d ... %be%d0%b4/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:40

Re: Ринок ОВДП

Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:47

Gunner Умовно безкоштовна
Дебетова картка White https://share.google/UorE1Qq383OQK4YDq
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:51

  Gunner написав:Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?

Краще ніяку... 🙄🙄🙄
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31

  Gunner написав:Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)

Выгоду. Обслуживание бесплатно, пластик бесплатно, СЭП бесплатно, тянуть с нее бесплатно. 4% на остаток.
https://sensebank.ua/credit-cards/vyhoda
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:50

Ой+
На теперішній час в Сенсі використовую картку Black із можливістю безпроцентного зняття 50000грн/місяць. Її безкоштовне використання забезпечує значний 5-ти річний депозит (долар, 5%), але він скоро закінчується. Гарантовано щомісячно виконувати вимоги для пакету Black щодо безоплатного обслуговування досить важко, тому планую понизитися до картки White. Є ще у Сенсі поточний рахунок фізичної особи, але він (наскільки розумію) не забезпечує виконання вимог (якщо чесно – не розбирався з ним, не було потреби).
P.S. Прочитав допис шановного ramzes4,так за таких умов наявна в мене катрка Вигода мене цілком задовільнить, а Black просто закрию при завершенні депозиту! Дякую ramzes4.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:28

  VASH написав:Ой+
На теперішній час в Сенсі використовую картку Black із можливістю безпроцентного зняття 50000грн/місяць. Її безкоштовне використання забезпечує значний 5-ти річний депозит (долар, 5%), але він скоро закінчується. Гарантовано щомісячно виконувати вимоги для пакету Black щодо безоплатного обслуговування досить важко, тому планую понизитися до картки White. Є ще у Сенсі поточний рахунок фізичної особи, але він (наскільки розумію) не забезпечує виконання вимог (якщо чесно – не розбирався з ним, не було потреби).
P.S. Прочитав допис шановного ramzes4,так за таких умов наявна в мене катрка Вигода мене цілком задовільнить, а Black просто закрию при завершенні депозиту! Дякую ramzes4.

зверніть увагу, шо по Вигоді не діє cash u club і зняття готівки на шару в АТМ до 20000 грн/міс
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:35

  24589 написав:зверніть увагу, шо по Вигоді не діє cash u club і зняття готівки на шару в АТМ до 20000 грн/міс

Воу-воу, снятие наличных 20к в месяц по Выгоде действует.
Если нужно больше, можно открыть ещё Хамелеон, АТБ-карту и ПрофиПлей и будет ещё по 20к/карта. Там условия на 90% те же. Ну и кешью прицепом.

Я для себя вообще не вижу смысла в пакетах при таких условиях по кредитно-дебетным.
После окончания срока действия валютных Fast Card перешёл на валютные счета. При необходимости снять валюту буду открывать пакет, снимать и сразу закрывать пакет.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:41

  vadymbanker написав:
Visky написав:Звідки така інфа, вона достовірна, Ви практично перевірили?
Мені казали, що кр.строк - до 9:00 РД. Це щоб 100 ₴ не здерли і якщо грейс спливає.
Практично підтверджено оплатою на початку доби РД і новою покупкою після 14:00 РД.
Я сам погашаю до 18:00, іноді навіть в 19:50 в РД.
Вельми Дякую, хоча колега Prodigy повідомив про його "взуття" при оплаті в переддень РД.
Але зазвичай у багатьох банках брешуть про необхідність більш раннього погашення.
Востаннє редагувалось Visky в Суб 02 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:46

  prodigy написав:
  asti написав:Мені тепла лінія підказала що можна і у РД, але краще до обіду, особливо якщо гасити не напряму, а перерахуванням
з іншого банку))


закриваю карту за 2 дні, колись мені Альфа(Сенс) взула на 900грн(закривав за день, у п'ятницю після 1500, зарахували в понеділок), більше я з ними не граюсь, можу закрити и за 5 днів(коли банк на шляху)
Може переказ надійшов лише в пн? Деякі малі банки гальмують перекази СЕП з кінця дня пт до пн.
Щось тему Сенса тут розвели.
Востаннє редагувалось Visky в Суб 02 сер, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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