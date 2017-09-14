RSS
  #<1 ... 14718147191472014721
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 02:05

  M-Audio написав:
  pesikot написав:"Собираюсь увидеться с Путиным": Трамп объявил о визите в Россию
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.


Блядь ...

PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )

Оговорочка просто супер, как и ситуация, собственно.
На языке дипломатии приезд в чужую страну для переговоров означает, что приезжающему это очень нужно. В этом смысле, конечно, не так важно, Аляска или Вашингтон.
Но здесь же просто аршинными буквами читается подтекст о том, что Аляска - это Россия! И что на самом деле Путин на поклон никуда не едет, наоборот, принимает просящих на своей территории, пусть и с некоторыми оговорками. Чтобы это увидеть, подавляющему большинству россиян уже Z-телевизор даже не нужен, и тему эту, вроде, не разгоняют, но только чтобы не портить фон для встречи.
Но пропагандистские заготовки на этот счёт наверняка придуманы в больших количествах, и ждут своего часа.


Писали что на Аляску не распространяется международный уголовный суд или кто там на него ордер выдал, поэтому там. Правда или нет не знаю, читал краем глаза.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 02:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Писали что на Аляску не распространяется международный уголовный суд или кто там на него ордер выдал, поэтому там. Правда или нет не знаю, читал краем глаза
на США в цілому цей суд не поширюється, бо США не є підписантами, як і рф, Китай, Індія, Туреччина та ще кілька країн.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 06:10

  thenewepic написав:значення, якими будуть домовленості по територіях, якщо відбудеться наша демілітаризація. Бо після демілітаризації росія забере вже все що захоче, і їм навіть не доведеться мобілізацію проводити ще раз, обійдуться лише контрактною армією.

Опять це чудна слово капітуляція.
А якщо не буде демілітаризації? То дурачки які з 22го сидять в войську далі? Але вже само собою без доплат?
Солдат за 25 тисяч а офіцери за 35 в місяць? Чіназес.
