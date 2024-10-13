Ой+ На теперішній час в Сенсі використовую картку Black із можливістю безпроцентного зняття 50000грн/місяць. Її безкоштовне використання забезпечує значний 5-ти річний депозит (долар, 5%), але він скоро закінчується. Гарантовано щомісячно виконувати вимоги для пакету Black щодо безоплатного обслуговування досить важко, тому планую понизитися до картки White. Є ще у Сенсі поточний рахунок фізичної особи, але він (наскільки розумію) не забезпечує виконання вимог (якщо чесно – не розбирався з ним, не було потреби). P.S. Прочитав допис шановного ramzes4,так за таких умов наявна в мене катрка Вигода мене цілком задовільнить, а Black просто закрию при завершенні депозиту! Дякую ramzes4.
VASH написав:Ой+ На теперішній час в Сенсі використовую картку Black із можливістю безпроцентного зняття 50000грн/місяць. Її безкоштовне використання забезпечує значний 5-ти річний депозит (долар, 5%), але він скоро закінчується. Гарантовано щомісячно виконувати вимоги для пакету Black щодо безоплатного обслуговування досить важко, тому планую понизитися до картки White. Є ще у Сенсі поточний рахунок фізичної особи, але він (наскільки розумію) не забезпечує виконання вимог (якщо чесно – не розбирався з ним, не було потреби). P.S. Прочитав допис шановного ramzes4,так за таких умов наявна в мене катрка Вигода мене цілком задовільнить, а Black просто закрию при завершенні депозиту! Дякую ramzes4.
зверніть увагу, шо по Вигоді не діє cash u club і зняття готівки на шару в АТМ до 20000 грн/міс
24589 написав:зверніть увагу, шо по Вигоді не діє cash u club і зняття готівки на шару в АТМ до 20000 грн/міс
Воу-воу, снятие наличных 20к в месяц по Выгоде действует. Если нужно больше, можно открыть ещё Хамелеон, АТБ-карту и ПрофиПлей и будет ещё по 20к/карта. Там условия на 90% те же. Ну и кешью прицепом.
Я для себя вообще не вижу смысла в пакетах при таких условиях по кредитно-дебетным. После окончания срока действия валютных Fast Card перешёл на валютные счета. При необходимости снять валюту буду открывать пакет, снимать и сразу закрывать пакет.
Visky написав:Звідки така інфа, вона достовірна, Ви практично перевірили? Мені казали, що кр.строк - до 9:00 РД. Це щоб 100 ₴ не здерли і якщо грейс спливає. Практично підтверджено оплатою на початку доби РД і новою покупкою після 14:00 РД.
Я сам погашаю до 18:00, іноді навіть в 19:50 в РД.
Вельми Дякую, хоча колега Prodigy повідомив про його "взуття" при оплаті в переддень РД. Але зазвичай у багатьох банках брешуть про необхідність більш раннього погашення.
Востаннє редагувалось Visky в Суб 02 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Мені тепла лінія підказала що можна і у РД, але краще до обіду, особливо якщо гасити не напряму, а перерахуванням з іншого банку))
закриваю карту за 2 дні, колись мені Альфа(Сенс) взула на 900грн(закривав за день, у п'ятницю після 1500, зарахували в понеділок), більше я з ними не граюсь, можу закрити и за 5 днів(коли банк на шляху)
Може переказ надійшов лише в пн? Деякі малі банки гальмують перекази СЕП з кінця дня пт до пн. Щось тему Сенса тут розвели.
Востаннє редагувалось Visky в Суб 02 сер, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.