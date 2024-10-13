prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще
На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат. Наступні два теж мають бути з валютними
валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат бажаєте купити валютні- робіть, як порадив до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло), вже продав і купив на гривню гривневі облігації
І на який період ви зробили такий фінт вухами? Вклались на 2028 рік. 😃 Безумство храбрих поем ми песню