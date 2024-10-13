RSS
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:15

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:С чего бы это, Аляска?!!

коляска

війна до краху московії (до 27го як мінімум)
prodigy
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

  prodigy написав:
  asti написав:С чего бы это, Аляска?!!

коляска

війна до краху московії (до 27го як мінімум)

Не песТІТЬ! (себе надіями) 😆😆😆
asti
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:42

ОГО!
------------
💥 100 мільярдів в ОВДП: рекорд українських інвесторів 💥

Обсяг ОВДП у власності фізичних осіб вперше перевищив 100,2 млрд грн — і це у 4 рази більше, ніж на початку 2022 року!

🚀 Тільки за останній рік обсяг інвестицій фізосіб зріс на +34,7 млрд грн (+53%).

📈 Динаміка зростання:
2022 січень — 25,1 млрд грн
2023 січень — 30,2 млрд грн
2024 січень — 52,2 млрд грн
2025 серпень — 100,2 млрд грн

💡 Чому українці обирають ОВДП:
Надійно — 100% гарантії від держави.
Вигідно — дохід не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Свідомо — кожна гривня працює на підтримку ЗСУ та економіки.

📊 Лише у липні держава залучила 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.
greenozon
 
Повідомлень: 16730
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:59

Re: Ринок ОВДП

А що відбувається із калькулятором дохідності облігацій (https://ukraine.im/ovdp/)? Чи це тільки в мене «глючить»?
VASH
 
Повідомлень: 732
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:59

Re: Ринок ОВДП

Сейчас в Дии нельзя купить. Не видит открытые карты Е пидтримка
Алексей77
 
Повідомлень: 2024
З нами з: 04.12.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:32

  Алексей77 написав:Сейчас в Дии нельзя купить. Не видит открытые карты Е пидтримка

Мін’юст планово оновлюватиме реєстри

Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Як інформує «Главком», Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Дії».


«Дія» не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – ідеться у повідомленні.

Зокрема не працюватимуть:
Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
Дія.QR;
єВідновлення;
Бронювання працівників;
Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
Перереєстрація авто;
Актові записи про зміну імені;
Актові записи про народження;
Актові записи про шлюб;
Актові записи про розлучення;
Свідоцтва про народження;
Витяг про місце проживання дитини;
Заява про субсидію;
єМалятко;
Державна реєстрація прав на нерухоме майно;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Витяг з ЄДР;
Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
Зміна місця проживання;
Заяви до міжнародного Реєстру збитків;
Гранти єРобота;
Будівельні послуги;
еПідприємець;
єОселя;
єДекларація;
Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
prodigy
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
