Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:38
Navegantes написав: Amethyst написав: Navegantes написав:
Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
А на продаж виконують теж тільки ОДНУ заявку в день, так як і на покупку?
Тільки одну? Вперше чую. Сьогодні купував, дві заявки - обидві виконані.
Щодо продажу, у лютому в один день три заявки на продаж було, без проблем
Вчора пізно ввечері в СЕНСІ подав заявку на продаж ОВДП. Кошти досі не знайшли. Так що розраховувати на швидкість зась
Повідомлень: 1443
З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:53
Дивно. Зазвичай кошти заходять через 5-7 хвилин після продажу. Сенс у цьому сенсі найоперативніший.
Дзвоніть у підтримку//)
Повідомлень: 4518
З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:11
spiridonwot написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.
И это правильный совет.
А в каких банках ещё такое есть?
Всіх зараз не згадаю, але окрім КрДніпро бачив ще копійчані списання у Сенса та МТБ "за користування кредитом". Райф, Приват начебто ні. Але щоб не тримати в голові поточні чи можливі зміни щодо цього питання, завтри тримаю на кредитці +пару гривень після погашення щоб не було потім "мучительно больно".
У Сенса є, у Райфа, Привату точно немає
Повідомлень: 414
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 113 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:35
В ИСУ как долго заходят деньги при досрочной продаже ОВГЗ? Когда подавать заявку на продажу, чтобы зашли деньги в этот день?
Повідомлень: 2028
З нами з: 04.12.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 42 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:42
Алексей77 написав:
В ИСУ как долго заходят деньги при досрочной продаже ОВГЗ? Когда подавать заявку на продажу, чтобы зашли деньги в этот день?
Вчора продав буквально після відкриття сесії, о 17:15 гроші були на рахунку в банку
Повідомлень: 414
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 113 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:07
Вчора пізно ввечері в СЕНСІ подав заявку на продаж ОВДП. Кошти досі не знайшли. Так що розраховувати на швидкість зась[/quote]
Краще виводити кошти в робочі години з 9-00 до 17-00. Тоді приходять не пізніше 10 хв. А так пізно ввечері вони зранку залишаються, як такі операції, що були вчора і невідомо коли вашу заявку побачать. Я виводив в 8-00, така заявка була виконана лише після 11-00. А на наступний день виводив в 9-20, гроші прийшли на карту в 9-23.
Повідомлень: 555
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 157 раз.
edgar_po написав:
Вчора пізно ввечері в СЕНСІ подав заявку на продаж ОВДП. Кошти досі не знайшли. Так що розраховувати на швидкість зась
Краще виводити кошти в робочі години з 9-00 до 17-00. Тоді приходять не пізніше 10 хв. А так пізно ввечері вони зранку залишаються, як такі операції, що були вчора і невідомо коли вашу заявку побачать. Я виводив в 8-00, така заявка була виконана лише після 11-00. А на наступний день виводив в 9-20, гроші прийшли на карту в 9-23.[/quote]
Дякую мабуть так і є. На електронку лист про виконання прийшов але кошти ще ні. Хоча купон по іншим ОВДП вже зайшов. Чекаю... І закуплю нові 😃😃😃
Повідомлень: 1443
З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
Navegantes написав:
Тільки одну? Вперше чую. Сьогодні купував, дві заявки - обидві виконані.
Так для того, чтобы со второй послали, согласно регламента, и сами заявки должны быть впервые. Разве убрали уже это ограничение первых заявок? Многие тут на него жаловались в первые месяцы после того, как Приват комисы поотменял.
Повідомлень: 5855
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 715 раз.
moveton написав: Navegantes написав:
Тільки одну? Вперше чую. Сьогодні купував, дві заявки - обидві виконані.
Так для того, чтобы со второй послали, согласно регламента, и сами заявки должны быть впервые. Разве убрали уже это ограничение первых заявок? Многие тут на него жаловались в первые месяцы после того, как Приват комисы поотменял.
Обмеження не на одну заявку в день, а на першу (коли покупець стає клієнтом депозитарної установи ПриватБанку) залишається.
Повідомлень: 414
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 113 раз.
Колеги, а працює продаж через Дію?
Бо щось дового немає підтвердження від партнера, Кінто
Повідомлень: 2745
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 91 раз.
