Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:53

  Всюдиносапхайчик написав:
  prodigy написав:
  greenozon написав:за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати


Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.

За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.

Отримати ще 461 млрд. грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.

залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд
для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%

Ви обидва маєте рацію, та я б не сприймав будь-які плани за чисту монету. Плани на те й плани, щоб відрізнятися від факту. Можуть перекрити за рахунок якихось інших джерел, можливо вже відомих уряду або майже узгоджених, цільових "грантів", тощо. Нам про це станом на зараз невідомо. Якщо уряд запозичуватиме так, як він це робить зараз, виконати план з залучення грошей (якщо це має бути саме ОВДП на всю суму) нереалістично. Підвищення ставок по гривневих, доларових та єврових запозиченнях навряд чи допоможе.

Є відповідь https://epravda.com.ua/biznes/uryad-svi ... /index.amp
Ой+
2
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:13

  Ой+ написав:Є відповідь https://epravda.com.ua/biznes/uryad-svi ... /index.amp

Правда такой ответ сразу же порождает другой вопрос: нафига тогда вообще план? Чтобы его увеличивать и потом гордо отчитываться, что столько брать не потребовалось и причастным нужно выписать премию за экономию?
moveton
1
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 07:05

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Правда такой ответ сразу же порождает другой вопрос: нафига тогда вообще план? Чтобы его увеличивать и потом гордо отчитываться, что столько брать не потребовалось и причастным нужно выписать премию за экономию?

Якщо зібрали більше плану податків, то навіщо дозичати під значні % та ще і при міцніючій грн, яка сьогодні ще і має ДН?
Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
За січень - серпень податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 868,3 мільярди гривень, що на 24,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. https://bin.ua/news/economics/economic/ ... en-do.html
Ой+
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 07:43

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Якщо зібрали більше плану податків, то навіщо дозичати під значні % та ще і при міцніючій грн, яка сьогодні ще і має ДН?

Та я не говорю, что надо всё равно набирать долги. Просто пытаюсь понять назначение плана, раз ему всё равно не следуют. Его бы хоть уменьшить, раз вдруг появились неожиданные деньги.
moveton
1
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:23

  moveton написав:
  Ой+ написав:Якщо зібрали більше плану податків, то навіщо дозичати під значні % та ще і при міцніючій грн, яка сьогодні ще і має ДН?

Та я не говорю, что надо всё равно набирать долги. Просто пытаюсь понять назначение плана, раз ему всё равно не следуют. Его бы хоть уменьшить, раз вдруг появились неожиданные деньги.


існують різні джерела наповнення бюджету: податки, ОВДП, міжнародна допомога (гранти, або кредити)

і якщо с податками у цьому році більш/менш нормально (за 7 місяців), то це не є гарантією що за наступні 5 буде так само, або краще(бо врожаю цього року майже не буде), тому ці "статті в ЗМІ" розраховані на зовнішніх "спонсорів", і за "завал" плану по ОВДП нікого не сварять, бо картина в цілому "позитивна"

гадаю, що мінфіну не має сенсу зменшувати "план" по ОВДП на наступні роки, бо допомога начебто стабільна, але економіка продовжує нести втрати (Чорноморськ потрапив під атаку 50-60 шахідів і перебуває 72 годин без енергії, вода по графіку, обіцяли на вчора 23.00, але є вагомі причини-великій генератор на 20к споживачів був знищений) і таких випадків в майбутньому може бути скільки завгодно


99,9% населення навіть не уявляє що таке ОВДП (і 70%(90%) працівників великих банків банків також, чому? тому що це не той продукт , яким вони займаються щодня)
пояснював процедуру купівлі ОВДП(і що це взагалі, порівняно з депозитом) знайомим менеджерам в банку Південий, Райфайзен, Аккорд, Укргазбанк, Укрєксимбанк, ПУМБ, МТБ
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:31

Повідомили в П24.
"Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом." Щось сталось?
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:35

  nord написав:Повідомили в П24.
"Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом." Щось сталось?
Початок місяця. Санітарний день ))
Amethyst
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 11:16

Подскажите, Дия -карта пока только в Моно, Привате, А-банке и Кредит-днепре или ещё банки добавились?
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 11:24

  Amethyst написав:
  nord написав:Повідомили в П24.
"Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом." Щось сталось?
Початок місяця. Санітарний день ))

Наскільки розумію, перший день місяця був вчора? А зараз повинні б торгувати?
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 13:30

  nord написав:Повідомили в П24.
"Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом." Щось сталось?

Вже працює
