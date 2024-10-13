|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:00
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:49
BonKyr написав:
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
А звідки така інформація щодо лімітів?
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:23
VASH написав: BonKyr написав:
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
А звідки така інформація щодо лімітів?
Информация про лимиты (по крайней мере раньше) была из личного опыта. В зависимости от типа операции - в портмоне раньше были персональные лимиты на количество и сумму платежей. Лимиты были суточные, месячные и по моему еще были недельные. Точно касались пополнях ОпСоСов, переводов с карт (в т.ч. по реквизитам), гашений кредитов (в т.ч. в "наливайках"). Это то что лично "ловил". Поднять лимит тогда было невозможно в принципе. Более того размер лимитов - тупо реально не говорили - приходилось намацывать самостоятельно, периодически наступая на грабли. Возможно подобные "грабли" где-то "зашиты" и на операции с ценными бумагами
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:35
Цікавить питання – наскільки критичні заяви на сайті ICU щодо поповнення рахунку (як за за реквізитами так і через Portmone) виключно з власної картки (кошти, перераховані з інших карт, будуть повернені!). Може хто небуть робив спроби?
Нещодавно надав документи до ICU щодо підвищення лімітів – без питань підняли до 1500000 грн, у дружини вже ліміти вибрані.
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:50
VASH написав:
Цікавить питання – наскільки критичні заяви на сайті ICU щодо поповнення рахунку (як за за реквізитами так і через Portmone) виключно з власної картки (кошти, перераховані з інших карт, будуть повернені!). Може хто небуть робив спроби?
Скажем так, в своё время пробовал пополнять с незарегистрированной карты. Получил письмо, что без её регистрации счёт не пополнят. До возврата не доводил, просто зарегал карту и пополнение завершилось. Сомневаюсь, что дадут зарегать чужую, если требуемый скрин не подделывать.
3
7
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:36
WallNutPen Мені Приватовсой більше на 400к нне дає поповняти,хоча попередні місяці і 500-600 кидав.
Додано: Пон 22 вер, 2025 08:35
moveton написав: VASH написав:
Цікавить питання – наскільки критичні заяви на сайті ICU щодо поповнення рахунку (як за за реквізитами так і через Portmone) виключно з власної картки (кошти, перераховані з інших карт, будуть повернені!). Може хто небуть робив спроби?
Скажем так, в своё время пробовал пополнять с незарегистрированной карты. Получил письмо, что без её регистрации счёт не пополнят. До возврата не доводил, просто зарегал карту и пополнение завершилось. Сомневаюсь, что дадут зарегать чужую, если требуемый скрин не подделывать.
В свою очередь когда-то пытался пополниться с карты жены. Сказали никак низзя. Я: - вертайте взад. В итоге вернули не быстро - через несколько дней - при этом подписывал КЭПом какие-то бумажки, форму которых они присылали.
1
Додано: Пон 22 вер, 2025 09:14
lincoln2 написав: prodigy написав:
не бачу складностей,
досі купуєш за кредитні- go ahead
і на скільки паперів вистачить на 5-8?
постійні походи у відділення УГБ , це вже складно ...може що змінилося за 2 роки ,хоча навряд..черги,папери...
купую не тільки за кредитні...
"на 5-8 паперів ?"
...ви рахуєте ради 5-8 паперів народ тут би цікавився ОВДП за кредитні ? .. поцікавитесь, можливими макс. КЛ в Сенсі,Приваті,Райфі...+Пумб+Тас котрі нажаль сдулись..
-жодних черг(у нас)
-цифрового підпису достатньо (можна не ходити)
поцікавитесь, можливими макс. КЛ в Сенсі,Приваті,Райфі
у мене в Сенсі 100к
у приваті і райфі -не цікаво, навіщо мені плутатись з кредитними, коли мої кошти завжди під рукою
більше цікавить курс долара (здати дорожче і відкупити дешевше)
1
4
2
Додано: Вів 23 вер, 2025 12:54
V2 написав: Navegantes написав: V2 написав:
Мені Приват на Діюкартку не доплатив 50 грн.
З Кінто гроші йшли?
Це ті 0.5% (максимально 50 грн) комісії за нецільове (з точки зору Привату) зарахування
Приват обіцяє повернути списану комісію до 22.09.2025 р.
Кошти на рахунку. Перевіряйте!
1
1
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:09
Прийшли проблеми звідки й не чекали – Дія.картки...
Приходиться констатувати, що купівля паперів через Дію дуже ускладнилася. Свого часу відкрив цілу низку карток єПідтримка у різних банках. На теперішній час залишилися тільки проблемні Дія.картки Привату (з неможливістю перерахування на КДВ без комісії) та Моно (з обмеженням 20000грн/місяць). З А банком та Кредит Дніпро не працюю.
1
