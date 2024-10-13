RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:22

Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:16

  asti написав:Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!

Сьогодні зайшли кошти на Дія картку абанку. По айбану сумарно з усіх карток в місяць без коміса можно переказати лише 20 т грн, р2р до 100 т в місяць сумарно без коміса, за зняття в касі не знаю, сума була не велика, бо з банком ризик фіншмону
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:21

  Inter написав:
  angra написав:І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)

В Кінто та ICU можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня. В Sense продаж відбувається значно швидше, буквально за пару хвилин, але виводити тільки на свої картки в Sense Bank.

Перший раз виводив з Ісу нещодавно, чекав 5 днів, попало ще на вихідні, на 3 робочий день вивели. В регламенті все вказано, тобто не швидко, на жаль.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:25

  mogicanin1986 написав:
  asti написав:Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!

Сьогодні зайшли кошти на Дія картку абанку. По айбану сумарно з усіх карток в місяць без коміса можно переказати лише 20 т грн, р2р до 100 т в місяць сумарно без коміса, за зняття в касі не знаю, сума була не велика, бо з банком ризик фіншмону

Дякую. Гарячка теж підтвердила що комісій наче немає. Чув про їхній фінмон тому великих погашень туди не планую//)
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 08:17

  asti написав:
  mogicanin1986 написав:
  asti написав:Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!

Сьогодні зайшли кошти на Дія картку абанку. По айбану сумарно з усіх карток в місяць без коміса можно переказати лише 20 т грн, р2р до 100 т в місяць сумарно без коміса, за зняття в касі не знаю, сума була не велика, бо з банком ризик фіншмону

Дякую. Гарячка теж підтвердила що комісій наче немає. Чув про їхній фінмон тому великих погашень туди не планую//)


За снятие в кассе - комиссия 0,9%. Обойти - только через депозит. Но пишут, что бабки за военные бумаги - льготные (в банке есть понятие льготных и не льготных собственных средств), поэтому снять получится без комиссии. Не пробовал ещё.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 08:26

  asti написав:
  Bolt написав:Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?

Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)


Так и строятся пирамиды... Вы там не сильно увлекайтесь, держите себя в руках. Время от времени нужно тестировать выход))
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 08:29

Re: Ринок ОВДП

Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:13

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?
Вдавался, і не раз...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:44

  asti написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?
Вдавался, і не раз...


У Дії?
