Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:51

  moveton написав:
  Ой+ написав:moveton Я після крайньої виплати також писав пояснювальну в сенсі, добре, що хоч не поблочили. Причому раніше і більші суми заходили спокійно.

У Сенса, как пойдёт. Могут протерять пояснительную и блокнуть через кавырнадцать дней после поступления (у меня и так тоже было). Наверное, могут и сразу блокнуть и сам будешь по невразумительным ошибкам (помнится, там пишется: "Ни шмагла. Попробуйте позже") переводов догадываться, что нужно к финмону бежать. По закону подлости это будет в самый неудобный момент. Не скажу про Приват, но стоит быть готовым ко всему.

Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:59

  asti написав:Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)

Это официальный секрет финмона. Я им не владею. IMHO, общая стоимость бумаг не существенна. Финмон триггерится на поступления денег на счёт. Если будет разовое погашение от 400к - точно справок о доходах попросит сразу или попозже. На меньшие суммы - индивидуально. Думаю, что если ими превысить 400к в месяц, то тоже возьмёт на карандаш.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:50

  asti написав: Добре. А видає як - теж без комісії?
Прямо з дія картки можна зняти у касі через сканер?

В касі не знімав, гасив по p2p в іншому банку. Приват взяв 0.5% комісії
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:04

  angra написав:
  asti написав: Добре. А видає як - теж без комісії?
Прямо з дія картки можна зняти у касі через сканер?

В касі не знімав, гасив по p2p в іншому банку. Приват взяв 0.5% комісії

Я дивився у Приваті - якщо перекидати на КДВ - комісія 0,5, якщо на універсалку (кредитку) - без комісії!
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:21

  moveton написав:
  asti написав:Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)

Это официальный секрет финмона. Я им не владею. IMHO, общая стоимость бумаг не существенна. Финмон триггерится на поступления денег на счёт. Если будет разовое погашение от 400к - точно справок о доходах попросит сразу или попозже. На меньшие суммы - индивидуально. Думаю, что если ими превысить 400к в месяц, то тоже возьмёт на карандаш.


брокер UGB (з Києва) порадила не купувати ОВДП на суму більше 399к, щоб уникнути питань з ФМ
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 13:57

  prodigy написав:
  moveton написав:
  asti написав:Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)

Это официальный секрет финмона. Я им не владею. IMHO, общая стоимость бумаг не существенна. Финмон триггерится на поступления денег на счёт. Если будет разовое погашение от 400к - точно справок о доходах попросит сразу или попозже. На меньшие суммы - индивидуально. Думаю, что если ими превысить 400к в месяц, то тоже возьмёт на карандаш.

брокер UGB (з Києва) порадила не купувати ОВДП на суму більше 399к, щоб уникнути питань з ФМ
Це за скільки - за раз, за місяць, за рік, взагалі...?!
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:00

І до слова, Приват знизив дохідності майже по всім ОВДП//)
