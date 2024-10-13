RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:58

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Все понятно.

Так только кажется :mrgreen: Потому, что я рассказал только про базовый механизм. А есть ещё шахер-махер, когда бумаги покупаются не со счёта, а в Дие. Поскольку они военные, то финмону подлежат в меньшей степени и поэтому с ними свои приплясы. Вплоть до того, что если в ICU онбордишься покупкой в Дие, то тебе выдают неполноценный аккаунт с которым покупать со счёта можно, но тоже только военные. Потом можно пройти обычный онбординг длиной в пару недель и будет полноценный. Сам проходил.

Вроде как было, что через Дию можно купить на любую сумму и свободный лимит инвестирования оно ест, но не ниже нуля. Потом при прямом погашении на карту лимит особым образом пересчитывается чтобы в конечном итоге после всех выводов получиться по обычной формуле т.е. лимит до всего + прибыль от бумаг. Доков ни на каком этапе просить не должны. Но боюсь наврать и может оно уже и не так.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:28

  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
