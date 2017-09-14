M-Audio написав:хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
Статистику не знаю. Но знаю достаточно много людей в Харькове, которые выехали, но жильё имеют. И что? Обвините женщину, которая выехала с ребёнком, потому что не хочет держать его под постоянными обстрелами? Даже если дети не пострадали (не ранены и, тем более, не убиты), не думаю, что это очень полезно для детской психики.
Не сомневаюсь. Но считаю, что это сильно разные категории беженцев, к которым наше государство (да и другие) применяют одинаковый подход -- "повертати усіх". Не обращая внимания на то, что этот процесс принесет совершенно несопоставимые перемены для этих двух категорий.
PS Я просто задумался, а может действительно беженцев из оккупированных и разрушенных территорий за границей просто исчезающе малый процент, и статистически того не стоит на них отдельное внимание обращать?
Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет. Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше. На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту. Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.
M-Audio написав:......... При цьому всьому я зовсім не за те, щоб жінок примусово відправляти на бойові позиції.
Тогда к чему вы всё это написали? Андрей как раз за это. "Равенство- так равенство".
К тому, что равенство не обязательно должно обеспечиваться побуквенно равными обязанностями и даже ограничениями. Но вклад должен быть равным, или, хотя бы, сопоставимым, как и ограничения свобод.
У нас, по-моему, для этого вполне хватает и мужчин, даже "годных к нестроевой".
От того, что мужчины могут делать всё, у них не должна возникать исключительная обязанность всё и делать. Может быть, если бы место этого "годного к строевой, которого принудительно пытаются отправить на тыловую должность" заняла какая-нибудь женщина (даже если её тоже принудительно отправили на эту должность), то этот "годный" хотя бы за продуктами смог бы сходить без опаски?
Т.е "годный к нестроевой" мужчина должен "без опаски ходить за продуктами". а вместо него "опаску" должна чувствовать женщина? Тоже интересный подход. Но всё же у женщин и мужчин в силу всё той же биологии, кот. Андрей не признаёт, разные потребности и в гигиене, и к требованиям к условиям. Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что в полевых условиях у женщин выше вероятность последующего бесплодия, чем у мужчин (о таком я вообще не слышал). Вас не устраивает, если женщина будет занята на оборонном производстве, а в армии всё-таки будет мужчина? Даже "кляті комуняки" в более страшную войну с бОльшими потерями и бОльшим % призванных женщин воевать не обязывали. Только добровольно. Кроме врачей, конечно. Да и ни одна другая страна.
По беженцам. Повторю, какой % беженцев из оккупированных и разрушенных территорий за границей, я не знаю. Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что не очень большой. С территорий, оккупированных быстро в самом начале войны, вряд ли многие успели уехать. Правда, выезжали и после оккупации. Это было хотя и нелегко, но возможно. Но тут просто ничего не знаю - сколько таких было. Что касается тех, кто выезжал позже по мере нашего медленного отступления и разрушения прифронтовых сёл и городков (вплоть до эвакуируемых сегодня), то, думаю, что люди, досидевшие на месте до этого, вряд ли поехали за границу, скорее, остались внутренними беженцами. Повторю, всё это мои домыслы, возможно, неверные. Но, честно говоря, не очень пойму, почему вас интересует доля именно среди выехавших за границу? Какое это имеет значение? Если не трудно, объясните.
Самое удивительное, что в Харькове сейчас практически нормально. Бывают кратковременные отключения на полчаса и редко.
ЛАД написав:Т.е "годный к нестроевой" мужчина должен "без опаски ходить за продуктами". а вместо него "опаску" должна чувствовать женщина?
Ну если для неё перспектива поработать на оборонном предприятии против собственной воли вызывает такое же опасение, как угроза оказаться в окопе, то пусть чувствует, конечно, почему нет?
Вас не устраивает, если женщина будет занята на оборонном производстве, а в армии всё-таки будет мужчина?
Я по-моему как раз и написал, что если уж женщин нельзя отправлять на фронт, то пусть вносят свой вклад другим способом. Но обязательно и без возможности срулить в любой момент.
С территорий, оккупированных быстро в самом начале войны, вряд ли многие успели уехать.
Вот уж не знаю. У них как раз выезд был совершенно свободный, в отличие от тех, кто переселился внутри Украины.
Но, честно говоря, не очень пойму, почему вас интересует доля именно среди выехавших за границу? Какое это имеет значение? Если не трудно, объясните.
Обсуждение началось с того, что кое-кто предложил тщательно разобраться, на каком основании украинцы находятся за границей, и наказать "виновных". А я, в очередной раз, заметил, что опять ставится знак равенства между теми, кто потерял в оккупации или в ходе боевых действий всё, и теми, кто пока пострадал больше психологически. Хоть внутри страны, хоть за границей. Если кто-то считает выехавших предателями, то скопом всех, хоть с ТОТ, хоть с Ужгорода, и наоборот, если признаёт право спасаться, то тоже наравне, хоть из Покровска, хоть из Львова. Вот и задумался, а может правда таких, кто с ТОТ или из разрушенных городов за границей крайне мало, чтобы их как-то отдельно выделять? А внутри страны требования к переселенцам в части воинского учёта, мобилизации и ограничения гражданских прав такие же, как и ко всем остальным. Я продолжаю считать, что государство утратило право требовать что-либо от людей, спасающихся от оккупации или выехавших из разрушенных городов, потому что не выполнило свою главную задачу в отношении них -- не защитило от внешнего нападения, и вообще не должно ограничивать их право на свободное перемещение.
Возможно, я вас неправильно понял, но вы, вроде, говорили о том, чтобы женщина заменила "годного к нестроевой" мужчину в армии. И я написал об этом. Против работы в оборонке не возражаю. И против обязательности тоже.
С территорий, оккупированных быстро в самом начале войны, вряд ли многие успели уехать.
Вот уж не знаю. У них как раз выезд был совершенно свободный, в отличие от тех, кто переселился внутри Украины.
Откуда и у кого был свободный выезд?
С этим, в общем, согласен. Хотя и не совсем. Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая. Это имеет смысл.
Вот и задумался, а может правда таких, кто с ТОТ или из разрушенных городов за границей крайне мало, чтобы их как-то отдельно выделять? А внутри страны требования к переселенцам в части воинского учёта, мобилизации и ограничения гражданских прав такие же, как и ко всем остальным. Я продолжаю считать, что государство утратило право требовать что-либо от людей, спасающихся от оккупации или выехавших из разрушенных городов, потому что не выполнило свою главную задачу в отношении них -- не защитило от внешнего нападения, и вообще не должно ограничивать их право на свободное перемещение.
А вот с этим не согласен. При нападении явно более сильного врага государство не может обеспечить нерушимость границ и, соответственно, защиту населения от агрессора. Так же, как никакое государство не способно защитить население от ракетных обстрелов или налётов дронов. Хорошо хоть удаётся защитить внутренние области от авианалйтов.
Те, кто выжил и остался на оккупированной территории, не попав на цугундер в процессе "фильтрации", имели и имеют возможность беспрепятственно выехать в любую страну. В отличие от тех, кто выбрался на подконтрольную территорию. Для вас это новость? И даже вернуться обратно, знаю таких.
Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая.
До этого совсем недавно "додумались", и то, кажется, Швейцарией всё и ограничилось. Не слышал, чтобы ещё какая-то страна последовала этому примеру. Я как раз тогда и задумался над тем, а сколько таких?
А вот с этим не согласен. При нападении явно более сильного врага государство не может обеспечить нерушимость границ и, соответственно, защиту населения от агрессора.
А зачем тогда государство берёт на себя заранее невыполнимые обязательства, да к тому же силой заставляет граждан материально участвовать в мероприятии, которое не приведёт к достижению цели? Может лучше тогда каждый сам за себя, а в случае нападения "спасайся кто может". Но хотя бы деньги целее будут. Если бы я всю свою жизнь не платил налоги государству, у меня бы сейчас, наверное, не было бы проблем обеспечить семью и себя жильём взамен утраченного. А пока что за мои деньги обороняют инвестиционное жильё где-то там, с ветки киевской недвижимости.
К тому же, я уверен, что государство могло бы обеспечить нерушимость границ, как в 2014-м так и в 2022-м. В первом случае -- позволив вооруженным силам действовать по уставу, а во втором -- планированием обороны и международной работой вместо крадівницьтва и посылания всех разведок мира с их прогнозами. Нынешний состав Верховной Рады провалил голосование по поводу предоставления Украине статуса ключевого военного партнёра США вне НАТО. Кто знает, как бы развивались события, если бы у США были кроме общеполитических ещё и формальные основания для помощи нам?
M-Audio написав:Нынешний состав Верховной Рады провалил голосование по поводу предоставления Украине статуса ключевого военного партнёра США вне НАТО. Кто знает, как бы развивались события, если бы у США были кроме общеполитических ещё и формальные основания для помощи нам?
M-Audio написав:Нынешний состав Верховной Рады провалил голосование по поводу предоставления Украине статуса ключевого военного партнёра США вне НАТО. Кто знает, как бы развивались события, если бы у США были кроме общеполитических ещё и формальные основания для помощи нам?