Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:33

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:то тут https://online.icu/flexible-fix-from-icu/ написано

Важливо:

Зазначена проста дохідність не передбачає реінвестицію всіх проміжних купонних виплат під 16% YTM і може незначно коливатися залежно від точної дати входу та виходу з інвестиції.
ICU залишає за собою право змінювати умови продукту, про що клієнти будуть повідомлені завчасно. У разі зміни умов ми гарантуємо викуп усіх раніше придбаних паперів “Гнучкий ФІКС” за бажанням інвестора.
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:53

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:ICU залишає за собою право змінювати умови продукту

ну це з області хто не заховався "я не виноват".
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:57

  andrey291263 написав:Отримав від BTC Broker погашення ОВДП UA4000229264 на карту єПідтримка, але чомусь без купона (лише тіло ОВДП).
Раніше вони надсилали виплати двома окремими платежами, майже одночасно.
Чи варто хвилюватись чи це для них нормально і купон надішлють із затримкою?

Не знаю насколько часто такое именно у BTC, но вообще любой ДУ купон от Минфина получает отдельным платежом и, соответственно, может владельцу доставить его в произвольное время. От Сенса даже типично купоны получать с задержкой от тела в полчаса-час или больше. В общем, до завтра я бы не волновался. Тем более, раз и раньше было два.
3
7
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:22

  moveton написав:
  edgar_po написав:А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU.
ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.

Не вижу связи между этими двумя предложениями. ICU гарантирует НЕ покупку этого ISIN, если он переведён из другого ДУ? Где это написано? Пока никто не жаловался, что перевод бумаг из другого ДУ мешает ICU их покупать. Хотя оно всегда было точно так же без гарантии.


Какие условия пополнения ИСУ (комиссии, лимиты, сроки)?
Какие условия вывода денег (комиссии, лимиты, сроки)?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:32

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Какие условия пополнения ИСУ (комиссии, лимиты, сроки)?
Какие условия вывода денег (комиссии, лимиты, сроки)?

поповнення лише зі свого рахунку в інших банках шляхом безготівкового переводу, без комісії, сроки як при звичайному переведенні коштів по ІВАN.
вивід такіж самі переводи лише на свої рахунки. Вивід після 17-00 кожного дня по заявці, зробленій до обіду (іноді проходить така заявка зроблена після 13-00) в особистому кабінеті. Кошти приходять після 17:30. Іноді кошти приходять до 3-х днів згідно регламенту.
ліміти якщо без документів - до 400 тис. грн. Якщо надасте документи, то підвищать ліміт.
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:55

мабуть масово атакували ІКУ, що вони досих пір не відкрили сесію
