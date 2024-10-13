|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:15
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4566
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:34
asti написав:
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
Отвечу сам себе - это по-прежнему бесплатно))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4566
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|5475
|
|
|0
|6436
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|10727
|