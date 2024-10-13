RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:36

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?


Моно, ПУМБ з комісом
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:44

  Кащей написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?
У Портмоне-ИКУ такой же МСС, как у Дии - 6211.


Тогда кроме ТАСа все из списка мимо.
ВЕСЕЛЬЧАК У
