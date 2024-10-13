Ринок ОВДП
Додано: Чет 06 лис, 2025 16:56
Сабж
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:02
На то, что даже частями публично рассказывать не комильфо? Наверное, есть приватно у некоторых любителей этого дела.
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:14
Эта тема с определенного момента чуть менее, чем полностью об этом.
Ну и некоторые банки банки сами рекламируют это.
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:44
Перемежаемая шиканием, что не надо об этом
Точнее, целый один. Ну можно сделать публичную таблицу из одной строчки. Или даже больше: с добавлением тех банков, у которых за 6211 комис в тарифах прописан и, я надеюсь, за это разглашение возмущаться будут уже не так громко. Сильно нужна?
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:13
Я не для себя.
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:07
В какое время Сенс меняет цены по ОВДП?
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:21
В произвольное.
https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 1610830098
Додано: Суб 08 лис, 2025 16:09
Новина!
Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:59
Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:18
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?
Після 13.00 починає діяти ціна наступного дня.
А так Приват пише "Всі котирування є індикативними та можуть змінюватися протягом дня"
