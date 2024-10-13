|
Ринок ОВДП
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36
Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))
Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:48
asti
Заявки в Привате смотреть в разделе Bank ID?
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:52
The_Rebel написав: Bolt написав:
Чому UA4000237416 при заявлених 17% річних, якщо скласти до купи два купони получається 15 з копійками відсотків? При ціні 1006 приблизно виходить 15% відсотків.
Тому що вони по хитрому рахують) А саме вони вважають, що ці 2 купони треба досумовувати до номіналу при розрахунку дохідності. Адже теоретично Ви можете на ці копони в день їх отримання докупити цих же облігацій або вкласти в аналогічну дохідність
То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15, і пояснювали це, що я можу щомісячні відсотки докладати на депо в в результаті складного відсотку можу получити 17, замісць 15?! Хитро.
Профіль
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:57
Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?
