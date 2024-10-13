Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика)) Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!
Bolt написав:Чому UA4000237416 при заявлених 17% річних, якщо скласти до купи два купони получається 15 з копійками відсотків? При ціні 1006 приблизно виходить 15% відсотків.
Тому що вони по хитрому рахують) А саме вони вважають, що ці 2 купони треба досумовувати до номіналу при розрахунку дохідності. Адже теоретично Ви можете на ці копони в день їх отримання докупити цих же облігацій або вкласти в аналогічну дохідність
То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15, і пояснювали це, що я можу щомісячні відсотки докладати на депо в в результаті складного відсотку можу получити 17, замісць 15?! Хитро.
Bolt написав:Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?
Діліть 100грн на 182 ( півроку) і множте на кількість днів скільки ви тримаєте облігацію. Це і буде ваш дохід за n днів якщо не враховувати дельту купівля/продаж.
Це такий прикол Привату. Мав аналогічну ситуацію. Мені пояснили так - коли ви зробили заявку, вона зникає, а потім а) зʼявляється якщо купівля пройшла вдало б) йде відмова і вам потрібно створити заявку заново, попередньо усунувши причини відмови. На моє питання "А як же я дізнаюсь, що заявка реально прийнята? Може потрібно "допиляти" функціонал, щоб я бачив весь етап проходження заявки, бо станом на зараз у мене дві однакові заявки, а коштів на рахунку лише на одну заявку, і я в П24 не бачу статусу жодної з них? мені відповіли стандартно "Передамо ваше побажання розробникам. Стосовно двох однакових заявок, очікуйте проведення одної і відмови по іншій". По факту так і відбулося - одна пройшла, іншу скасували, бо не вистачило коштів. Сьогодні купував, то потім вже бачив статус "Прийнята в роботу", а станом на зараз заявка виконана. Так що в Приваті буває по-різному
Если длина сделки не ровно год, то у неё "фактических процентов годовых" нет просто по определению. Поэтому существуют разные "проценты годовых". Для облигаций обычно указывают YTM. Он для сравнения разных облигаций адекватнее, чем SIM ("фактического процента"), потому, что учитывает больше факторов. Причём он может и меньше SIM получиться. Но для желающих других формул всегда доступны первичные данные и они могут посчитать такой процент, который им нравится. Вон, у mustbe последние две колонки - это тоже своего рода процент годовых. Причём последняя специально была придумана для сравнения с депозитами. А после того, как налоговые ставки поменяли, пригодной для этого быть перестала
А что такое "Дохід по купонам"? То, что в справку о доходах попадёт? По сотке. Кто в день выплаты бумагой владеет, тот купон целиком и получает. У платящего есть более интересные дела, чем разбираться кто за полгода владел бумагой и распределять по ним купон в пропорции со сроком владения. Это распределение фактически есть, но идёт уже через учёт НКД в ценообразовании бумаги.
Если длина сделки не ровно год, то у неё "фактических процентов годовых" нет просто по определению. Поэтому существуют разные "проценты годовых". Для облигаций обычно указывают YTM. Он для сравнения разных облигаций адекватнее, чем SIM ("фактического процента"), потому, что учитывает больше факторов. Причём он может и меньше SIM получиться. Но для желающих других формул всегда доступны первичные данные и они могут посчитать такой процент, который им нравится. Вон, у mustbe последние две колонки - это тоже своего рода процент годовых. Причём последняя специально была придумана для сравнения с депозитами. А после того, как налоговые ставки поменяли, пригодной для этого быть перестала
А что такое "Дохід по купонам"? То, что в справку о доходах попадёт? По сотке. Кто в день выплаты бумагой владеет, тот купон целиком и получает. У платящего есть более интересные дела, чем разбираться кто за полгода владел бумагой и распределять по ним купон в пропорции со сроком владения. Это распределение фактически есть, но идёт уже через учёт НКД в ценообразовании бумаги.
Как говорится. Ничего не понятно, но здорово. Но конечно было бы здорово прикупить чьйх то облигаций незадолго перед выплатой по купонам.
Bolt написав:Как говорится. Ничего не понятно, но здорово.
Это азы финансового инструмента под названием "облигации". Если они не понятны, то лучше им не пользоваться. Поэтому, например, на IBKR ещё и экзамен сдавать нужно, чтобы доступ к тому или иному инструменту дали. В общем, большинство и не пользуется. Не учиться же в самом деле
Bolt написав:Но конечно было бы здорово прикупить чьйх то облигаций незадолго перед выплатой по купонам.
За пару дней до погашения часто появляются на рынке. Но зачем? Ради увеличения формального дохода в справке? Фактическая прибыль при этом копеечная. А если около даты промежуточного купона, так prodigy тут периодически ратует покупать наоборот, как только купон выплачен. Так что у каждого своё "здорово".