ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:37
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:04
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:30
Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
