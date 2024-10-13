|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:55
asti написав:
Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!
Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6372
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:05
moveton написав: asti написав:
Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!
Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее
Смешно.
Будет у вас недвижимость и не надо вам будет никаких кредитов, грейсов, финмонов...
...и будет вам счастье иными словами))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4582
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10800
|
|
|0
|11058
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15993
|
|