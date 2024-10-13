RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1040104110421043
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:55

  asti написав:Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!

Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее :cry:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6372
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:05

  moveton написав:
  asti написав:Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!

Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее :cry:

Смешно.
Будет у вас недвижимость и не надо вам будет никаких кредитов, грейсов, финмонов...
...и будет вам счастье иными словами))
asti
 
Повідомлень: 4582
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1040104110421043
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10800
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15993
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10421)
27.12.2025 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.