Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 28 гру, 2025 19:07
VASH Виникне без всяких мабуть. Порахують з 01.11., якщо була заборгованість, до її погашення. Якщо на всі, то +6тис. Погасите, тоді знову грейс.
Ой+
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:12
Ой+ написав:
Виникне без всяких мабуть. Порахують з 01.11., якщо була заборгованість, до її погашення. Якщо на всі, то +6тис. Погасите, тоді знову грейс.
Подивився у застосунку дружини – сума до повного погашення з урахуванням відсотків становить 6848.01грн. Списання – в кінці місяця.
VASH
Повідомлень: 793
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:41
VASH Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.
Ой+
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:09
Ой+ написав:
Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.
Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?
VASH
Повідомлень: 793
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:05
VASH На новий рік якраз все зійдеться.
Ой+
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
Профіль
