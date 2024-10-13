Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 1043104410451046 Додано: Сер 31 гру, 2025 10:47 Navegantes написав: 1finanсier написав: Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним. Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.



Сенс також дає продати у день виплати купону Сенс також дає продати у день виплати купону



Navegantes написав: moveton написав: Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта? Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?



Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.

"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"

Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів. Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра."Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.

Сенс напомнил, что у меня есть выпуск с промежуточным купоном 01.01.2026. Сегодня бумагу показывает так:



Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с началом сегодняшней сессии (но это, вроде, каждую ночь так). Так на каком этапе не даёт продать? Дальше я нажимать боюсь - вдруг я исключительный и таки продаст, а оно мне не надо. Или отключение выкупа за два дня до купона - это только 237424 касалось? Сенс напомнил, что у меня есть выпуск с промежуточным купоном 01.01.2026. Сегодня бумагу показывает так:Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с началом сегодняшней сессии (но это, вроде, каждую ночь так). Так на каком этапе не даёт продать? Дальше я нажимать боюсь - вдруг я исключительный и таки продаст, а оно мне не надо. Или отключение выкупа за два дня до купона - это только 237424 касалось? moveton

