1finanсier написав:Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Сенс також дає продати у день виплати купону
moveton написав:Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра. "Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025" Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.
Сенс напомнил, что у меня есть выпуск с промежуточным купоном 01.01.2026. Сегодня бумагу показывает так: Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с началом сегодняшней сессии (но это, вроде, каждую ночь так). Так на каком этапе не даёт продать? Дальше я нажимать боюсь - вдруг я исключительный и таки продаст, а оно мне не надо. Или отключение выкупа за два дня до купона - это только 237424 касалось?
Не дає продати/купити після натискання відповідних кнопок. Якщо вам після натискання на Sell дає вибрати рахунок тоді виходить, що для доларових ОВДП це працює інакше. Подивіться в застосунку на UA235576 (євро), у них також проміжний купон 01/01/26 - "розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 01/01/2026", а в англійській версії "interest payment is calculated now, you can buy these bonds from 01/01/2026" (немає or sell)
Ну как иначе. Если на мову переключить, то на долларовой 237994 тоже пишет "купити або продати". Но если при этом нажать на "Продати", то всё происходит не хуже, чем на ангельском. UA235576 у меня нет и вообще евровых нет, не могу проверить что там на "Продати" происходит. В гривневую ещё потыкаю из любопытства, но это уже в мае.