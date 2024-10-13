RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:47

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.


Сенс також дає продати у день виплати купону


  Navegantes написав:
  moveton написав:Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?


Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.
"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"
Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.

Сенс напомнил, что у меня есть выпуск с промежуточным купоном 01.01.2026. Сегодня бумагу показывает так:
Зображення
Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с началом сегодняшней сессии (но это, вроде, каждую ночь так). Так на каком этапе не даёт продать? Дальше я нажимать боюсь - вдруг я исключительный и таки продаст, а оно мне не надо. Или отключение выкупа за два дня до купона - это только 237424 касалось?
moveton
Повідомлень: 6409
З нами з: 23.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:31

Хто знаає, чи є завтра в ICU торги
Повідомлень: 566
З нами з: 05.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 16:30

  ukr0014959 написав:Хто знаає, чи є завтра в ICU торги

Писали что есть.
Повідомлень: 1507
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 17:08

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Не вижу в транспаранте ничего про запрет продажи. Если по кнопкам потыкать, то на Buy подтверждает, что купить до завтра низя. На Sell нет проблем - спрашивает куда и сколько и только до 10 утра предупреждало, что деньги отдадут не мгновенно, а с на


Не дає продати/купити після натискання відповідних кнопок. Якщо вам після натискання на Sell дає вибрати рахунок тоді виходить, що для доларових ОВДП це працює інакше.
Подивіться в застосунку на UA235576 (євро), у них також проміжний купон 01/01/26 - "розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 01/01/2026", а в англійській версії "interest payment is calculated now, you can buy these bonds from 01/01/2026" (немає or sell)
Повідомлень: 607
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 20:25

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Не дає продати/купити після натискання відповідних кнопок. Якщо вам після натискання на Sell дає вибрати рахунок тоді виходить, що для доларових ОВДП це працює інакше.
Подивіться в застосунку на UA235576 (євро), у них також проміжний купон 01/01/26 - "розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 01/01/2026", а в англійській версії "interest payment is calculated now, you can buy these bonds from 01/01/2026" (немає or sell)

Ну как иначе. Если на мову переключить, то на долларовой 237994 тоже пишет "купити або продати". Но если при этом нажать на "Продати", то всё происходит не хуже, чем на ангельском. UA235576 у меня нет и вообще евровых нет, не могу проверить что там на "Продати" происходит. В гривневую ещё потыкаю из любопытства, но это уже в мае.
moveton
Повідомлень: 6409
З нами з: 23.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:14

Re: Ринок ОВДП

С новым годом! сепы не заходят на несколько банков. У системы похмелье
Повідомлень: 2053
З нами з: 04.12.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:44

Re: Ринок ОВДП

З Новим Роком камради!
Сьогодні зарахування купонів долар і євро подивимось як заходити будуть. В приватні назавтра вже замовив залишилось чекати зарахування на карту
Повідомлень: 1472
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:45

  Алексей77 написав:С новым годом! сепы не заходят на несколько банков. У системы похмелье

Можно на это и с другой стороны посмотреть: с нескольких банков и на несколько выходят и заходят. А Моня за активность сегодня начисляет ачивку и дополнительный скин карты для гуглоплея.
moveton
Повідомлень: 6409
З нами з: 23.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:44

  WallNutPen написав:
  ukr0014959 написав:Хто знаає, чи є завтра в ICU торги

Писали что есть.


і правду є)
Повідомлень: 566
З нами з: 05.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 18:33

“БТС Брокер”
Що ви отримаєте після реєстрації:
🔶 Можливість самостійно виставляти ціну купівлі та продажу фінансових інструментів

хтось знає шо це і як працює ?
Повідомлень: 6038
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
 
