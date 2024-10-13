|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:09
Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?
Укрексім не пропонувати 😡
По перше, неможливо щось добитися по всіх телефонах відділення, а гаряча лінія обіцяє, що передзвонять і ... не передзвонює 😀 ніколи
По друге, таки врешті решт дізнався, що в 2026 вони стартують з 3 лимонів
kkg
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:24
kkg написав:
Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?
Наприклад:
Райф (міжнародний спонсор тероризму) - від 5 шт, лише UA4000236806,
Шмоно - лише UA4000237432
klug
Додано: Вів 06 січ, 2026 20:58
klug написав: kkg написав:
Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?
Наприклад:
Райф (міжнародний спонсор тероризму) - від 5 шт, лише UA4000236806,
Шмоно - лише UA4000237432
Не густо
kkg
