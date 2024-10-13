|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 січ, 2026 08:00
А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.[/quote]
А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?[/quote]
Мені вистачило декілька виписок з банку про наявність кредитного ліміту на картках
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:19
1finanсier написав:
А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?
Будь-які документи, які можуть підтвердити ваші
джерела походження коштів. Я б звернувся до підтримки і запитав чи достатньо буде довідки з податкової. Можливо ще запитають щось після перегляду довідки.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:09
А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?
-
angra
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:17
angra написав:
А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?
А почему это только сейчас волновать стало, а не, например, в 2021м, когда Приват требовал, чтобы эта справка была максимум за два последних года и с порезкой на покушать?
Всем нормуль тогда было. Сейчас-то уже сильно послабили, совсем легко стало.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6438
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|11474
|
|
|0
|11688
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|16629
|
|