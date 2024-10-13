Navegantes написав:Не знаю жодної людини, яка б підходила під ваш опис. Все життя працювати, відкладати собі на старість по $30-40, а потім раптом прийняти рішення інвестувати значну суму (як для людини, яка все життя відкладала) в ОВДП. Сюжет для драми, але я драми не пишу)
Ось вам реальний приклад з життя реальної людини. В 2001 році поїхала в Португалію на заробітки, за 3 роки заробила 20К Євро. Половину з того часу розтратила, а половина ще є. Питання: чи будуть доказом що гроші чесно зароблені контракт з фірмою і щомісячні виписки про отриману зарплату в тих далеких 2001-2004 роках ?
Так, отримали уточнюючі дані: працювала не все життя, а три роки, не в Україні, а закордоном. Контракт з фірмою - це добре, але чи були сплачені податки з цих заробітків, чи декларувала ці доходи в Україні, чи звертала увагу на питання уникнення подвійного оподаткування? Який вигляд мають ці щомісячні виписки про отриману зарплату? Це банківські виписки? Португальського банку чи людина отримувала ЗП від закордонної компанії на свій рахунок в Україні? Скільки років людині було на момент відʼїзду до Португалії? Де вона працювала до Португалії, які були доходи? Де вона працювала після Португалії... Я можу продовжувати цей перелік запитань... Гроші мають постійно "крутитися", у них має бути історія, тоді з ними легше працювати, їх легше пояснювати, в тому числі відповідати на різні незручні питання. Одна справа - отримувати офіційну ЗП, з неї жити, тоді все просто. Інша справа, коли джерела різні, різні за кольором. Тут на арену виходить фінансова еквілібристика, ваше вміння "жонглювати 5-ма кульками"
angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?
навіщо такі складності, які вам описав колега Навегантес?
нехай ваша знайома людина інвестує 399к гривен (до 400к ніхто не вимагає додаткових документів), якщо людині не 17 років
а потім через місяць-два інвестує ще 100к (може відкриє рахунок в іншому банку, якщо вам страшно)
Взагалі якась маячня виходить Украіна волає, щоб іноземні інвестори вкладали гроші в Украіну А заробітчан, які це хочуть зробити, пресують І не треба мені тут базікати про наркотики, тероризм і тд Про рептилоідів реальніший сценарій Або ще розкажіть, що отримані гроші за спалені авто військових манкурти вкладають в ОВДП
Так вона і інвестує до 400к але це разом з немалим КЛ і при погашенні вся сума падає на Дію картку. Так вихід відкрити ще одну Дію картку і жонглювати але щось банки не дуже поспішають впроваджувати дк в себе. От і виходить що чесно зароблені гроші з яких сплачені податки немає бажання використовувати на користь держави, бо при бажанні і до стовпа доколупаються і пошлють пенсіонера підтиратись своїми контрактами і розщотками.
Дія.Підпис 🖊через NFC – начато тестирование нового сервиса
В приложении 📲«Дія» стартовало тестирование нового уровня защиты ✍Дія.Підпис. Пользователям предлагают присоедениться к бета-тесту способа получения Дія.Підпис с применением технологии NFC, сообщили в «Дія».
В команде «Дія» отмечают, что ✍Дія.Підпис каждый день используют миллионы украинцев для работы с документами, государственными услугами, поэтому сервис постоянно совершенствуется, уделяя особое внимание удобству и безопасности.
Новый механизм подписи будет протестирован вместе с активными пользователями, чтобы адаптировать его к реальным условиям использования.
Присоединиться к бета-тестированию могут пользователи, имеющие при себе
✔️биометрический документ – ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство,
✔️ а также смартфон с поддержкой NFC.
Технология NFC позволяет 🔎считывать данные путем приложения документа к смартфону. Подать заявку на участие в тестировании можно по ссылке. Це замість селфі буде тепер для купівлі ОВДП в Дії?
mogicanin1986 написав:Це замість селфі буде тепер для купівлі ОВДП в Дії?
Судя по первоисточнику, не вместо, а альтернативный способ создания и использования ДияПидписа. Неужели и работать будет? Мне в каком-то приложении относительно недавно предлагало данные заграна через NFC загрузить. Как я смартфон с заграном ни крутил, так ничего и не произошло.
Сподіваюсь що буде таки працювати, бо для мене пройти це селфі в Дії ще той квест, хоча в додатках банків проходив швидко