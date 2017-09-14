Додано: Нед 11 січ, 2026 01:58

fox767676 написав: ......... ищете любой подходящий повод чтобы укусить Америку и Трампа в часности. Кусать руку дающую, чтобы поскорей возвратиться к своей блевотине(Соломона 26:11-17 (SYNO))

Живете на их деньги , пользуетесь их продуктами, чтобы в очереднойц раз выплеснуть на них свою черную неблагодарность.

Появился человек, который в кои-то веки назвал все своими именами , предложил приемлимый выход из войны.

Горячий эстонский парень, остыньте немного.Никто не кусает руку дающую.Я вполне понимая Трампа. Он в первую очередь думает и заботится остране, президентом которой его выбрали.И думает о благе своей страны, уж как он его понимает.Что для него Украина? Точка на карте, причём очень далёкая точка. Совершенно естественно, что за участие США в делах Украины он хочет что-то получить. И чем больше, тем лучше.Я возражал только против розовых иллюзий некоторых присутствующих по поводу "силы права". Она есть, но только тогда, когда есть достаточная сила, её поддерживающая и которой это право выгодно и удобно..А вот для "права силы" достаточно только наличия этой самой силы. Поэтому Трамп спокойно позволяет себе пользоваться "правом силы".Обратите внимание, законы Украины часто (всегда?) оговаривают, что они действуют, если не противоречат международным договорам и обязательствам Украины. США спокойно не подписывают многие договоры и для них первичны собственные законы.Теперь второй вопрос.Тут пишут: "чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а?"А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право?Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачемоб этом писать?А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны.И это не к тому, чтобы уравнять США и РФ, а просто к тому, что надо признавать реальность. Право силы существует и никогда не умирало.И государства, убеждённые в своей силе (пусть даже ошибочно) при возможности и желании ей пользуются. Путин начал войну, потому что был уверен, что никто не захочет с ним связываться благодаря большим запасам ЯО. И, как видим, так и происходит. Тут часто упрекают наших партнёров в трусости и отсутствии железных причиндалов. Это не трусость, просто никто не хочет испытывать судьбу и проверять на практике не перерастёт ли война с РФ во всеобщую ядерную. В этом случае число жертв будет измеряться не сотнями тысяч, а десятками и сотнями миллионов. Поэтому десятки лет и СССР, и Запад вели себя относительно сдержанно.У нас часто пишут о российской пропаганде, Она, безусловно есть и во многих случаях хорошо работает. Но есть и объективные причины "трусости" наших партнёров.И, наконец, третье.Сегодня хорошо проявились разные взгляды военных и штатских.Можно понять и принять мнение гражданских - действительно, для войны нужна работа и фронта, и тыла. Но сравнивать их не приходится. У нас, в отличие от других войн, очень небольшая часть населения занята работой для фронта. И большинство гражданских живёт примерно так же, как до войны. Условия в армии резко отличаются. Я уж не буду говорить о рисках для жизни. Это невозможно оценить никакими мерками. Но даже жизнь в окопе или, в лучшем случае, в блиндаже отличается кардинально. И у них речь не идёт о 8-часовом рабочем дне или 5-дневной рабочей неделе, или утеплённом ватерклозете. И они уже давно понимают, что смены не будет.У нас у всех в результате 4-летней войны психика в той или иной степени не в порядке. Но у военных тем более. Уважительное отношение к собеседникам обязательно для всех (к сожалению, это не соблюдается). Но уж закидоны в адрес военных просто недопустимы. Можно спорить, не соглашаться с их мнением, но оскорблять... Несколько смешно звучат обвинения гражданских в адрес фронтовиков в "недостаточном патриотизме" или чём-то подобном.