Лежать папери у депозитарії до погашення,
а так - ні, бо ліміт у мільйон за операцію
я через фінмон не потягну))
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:44
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:36
Подскажите, может у кого-то была похожая ситуация.
Если банк (например Сенс) блокирует вам счета и разрывает отношения, а у вас в этом банке задолженность по кредиту и в тоже время в этом же банке хранятся в депозитарии ОВГЗ. Можно ли продать эти бумаги и погасить таким образом кредит?
