Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
Фондовий ринок
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:44

  24589 написав:
  asti написав:Полностью поддерживаю предыдущего оратора
з Південним продовжуєте співпрацю, як вам?
Лежать папери у депозитарії до погашення,
а так - ні, бо ліміт у мільйон за операцію
я через фінмон не потягну))
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:36

Подскажите, может у кого-то была похожая ситуация.
Если банк (например Сенс) блокирует вам счета и разрывает отношения, а у вас в этом банке задолженность по кредиту и в тоже время в этом же банке хранятся в депозитарии ОВГЗ. Можно ли продать эти бумаги и погасить таким образом кредит?
Форум:
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 11929
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11947
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16938
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Зараз обговорюється
Sense Bank (15426)
15.01.2026 18:47
Ринок ОВДП (10582)
15.01.2026 17:36
