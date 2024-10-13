Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:25

Поясните мне кто-нибудь преимущества участия в аукционе Минфина, а не покупки ОВГЗ у брокеров. Аукцион для меня пока темный лес.Например, берём результаты аукциона во вторник:Облигация 237556Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.): 3000,0Обсяг проданих облігацій (млн. грн.): 3000,0Залучено коштів до бюджету (млн. грн.): 3093,4Получаем 3093,4/3000=1,0311, т.е. в среднем по цене 1031,1 грн/шт продали. Не вижу сильной разницы с ценами в тех же Привате, ICU, Сенсе. В Привате даже дешевле.Я что-то не так считаю?А ещё ж вроде какие-то комиссии надо платить брокеру за участие в аукционе от моего имени. Говорили, что за военные облигации нет комиссий, но по ним как-то поменьше платят.Кому доводилось участвовать, расскажите, в какие комиссии обходится участие в аукционе при покупке обычных (не военных) облигаций? У какого брокера лучше?И ещё один момент. По тому же аукциону за вторник. Не очень понятны показатели из таблицы:Мінімальний рівень дохідності заявок (%): 17,5Максимальний рівень дохідності заявок (%): 17,8Середньозважений рівень дохідності (%): 17,59Купон по этой облигации 89 грн, т.е. 89х2=178 или 17,8%Как получаются заявки ниже 17,8%? Желающие готовы переплачивать? Или эти 17,8% не от номинала (1000 грн) указывается? Если нет, то 17,8% от чего?Кстати, как определяется по какой ставке брокер будет подавать заявку на аукцион от имени клиента? Сам клиент при подаче заявления брокеру указывает, на какую ставку согласен? Или брокер действует на свое усмотрение?И по результатам аукциона не обязательно что-то достанется? Так, что ли? По указанной выше облигации количество заявок превышало количество выставленных облигаций в 3,4 раза! Двум из трёх не досталось.