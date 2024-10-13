Лежать папери у депозитарії до погашення,
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:44
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:36
Подскажите, может у кого-то была похожая ситуация.
Если банк (например Сенс) блокирует вам счета и разрывает отношения, а у вас в этом банке задолженность по кредиту и в тоже время в этом же банке хранятся в депозитарии ОВГЗ. Можно ли продать эти бумаги и погасить таким образом кредит?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:25
Поясните мне кто-нибудь преимущества участия в аукционе Минфина, а не покупки ОВГЗ у брокеров. Аукцион для меня пока темный лес.
Например, берём результаты аукциона во вторник:
Облигация 237556
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.): 3000,0
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.): 3000,0
Залучено коштів до бюджету (млн. грн.): 3093,4
Получаем 3093,4/3000=1,0311, т.е. в среднем по цене 1031,1 грн/шт продали. Не вижу сильной разницы с ценами в тех же Привате, ICU, Сенсе. В Привате даже дешевле.
Я что-то не так считаю?
А ещё ж вроде какие-то комиссии надо платить брокеру за участие в аукционе от моего имени. Говорили, что за военные облигации нет комиссий, но по ним как-то поменьше платят.
Кому доводилось участвовать, расскажите, в какие комиссии обходится участие в аукционе при покупке обычных (не военных) облигаций? У какого брокера лучше?
И ещё один момент. По тому же аукциону за вторник. Не очень понятны показатели из таблицы:
Мінімальний рівень дохідності заявок (%): 17,5
Максимальний рівень дохідності заявок (%): 17,8
Середньозважений рівень дохідності (%): 17,59
Купон по этой облигации 89 грн, т.е. 89х2=178 или 17,8%
Как получаются заявки ниже 17,8%? Желающие готовы переплачивать? Или эти 17,8% не от номинала (1000 грн) указывается? Если нет, то 17,8% от чего?
Кстати, как определяется по какой ставке брокер будет подавать заявку на аукцион от имени клиента? Сам клиент при подаче заявления брокеру указывает, на какую ставку согласен? Или брокер действует на свое усмотрение?
И по результатам аукциона не обязательно что-то достанется? Так, что ли? По указанной выше облигации количество заявок превышало количество выставленных облигаций в 3,4 раза! Двум из трёх не досталось.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 08:43
Что значит "переплачивать"? В этом же и суть любого аукциона - кто предложит купить дороже, тому и достанется. Поэтому доходность может любая получиться. Странно было бы только, если бы она в минус ушла. Кстати, YTM (то, что все брокеры на вторичке пишут) у трёхлетней бумаги с таким купоном, если её купить по номиналу, вообще 18.6%. Не скажу какую из доходностей пишет Минфин.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:14
candidat
Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.
Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).
Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:41
А Кінто трохи зламався чи що? Вчора у Дії купив папери - досі у обробці. Сьогодні пробую подати іще заявку - видає помилку.
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:38
Вибачте, я мабудь щось пропустив, але випадково зайшов в додаток Райфу, а там Овдп продають
Хтось юзав пропозицію, які там умови та інше, бо без світла не маю змоги більш детальніше розглянути?
