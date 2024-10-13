|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:04
Всюдиносапхайчик написав:candidat
Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.
Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).
Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.
Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.
В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.
В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.
А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.
candidat
Повідомлень: 1428
З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:06
Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?
candidat
Повідомлень: 1428
З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:15
candidat написав:
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.
Не очень сложно. Но спрашивать об этом у горячей линии банка, а не у компании, которая занимается продажей бумаг - это, как в Спортлото.
candidat написав:
А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.
Конкретно по Сенсу мне пару лет назад сказали, что у них разница нулевая. Может уже опять изменилось. Смысл покупки по предварительной заявке перед ауком в первую очередь в том, чтобы купить, а не обнаружить, что на вторичку бумаги в интересующем количестве не попали. Ради этого некоторым стоит.
moveton
Повідомлень: 6504
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 792 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:44
candidat написав:
Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?
3,2 года, стандартный срок для первичного размещения обычных (не военных, не резервных) 3х летних ОВГЗ.
busypit
Повідомлень: 1160
З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 144 раз.
Зараз переглядають цей форум: busypit
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
