#<1 ... 1057105810591060 Додано: Пон 19 січ, 2026 11:04 Всюдиносапхайчик написав: candidat

Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.



Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).



Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.

Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.

В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.

В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.

В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.

Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.

В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.

В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.

В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.

А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.

candidat

Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?

candidat

Re: Ринок ОВДП
candidat написав:
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.

Не очень сложно. Но спрашивать об этом у горячей линии банка, а не у компании, которая занимается продажей бумаг - это, как в Спортлото.

Не очень сложно. Но спрашивать об этом у горячей линии банка, а не у компании, которая занимается продажей бумаг - это, как в Спортлото.



candidat написав: А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше. А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.

Конкретно по Сенсу мне пару лет назад сказали, что у них разница нулевая. Может уже опять изменилось. Смысл покупки по предварительной заявке перед ауком в первую очередь в том, чтобы купить, а не обнаружить, что на вторичку бумаги в интересующем количестве не попали. Ради этого некоторым стоит.

moveton

candidat написав:
Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?

3,2 года, стандартный срок для первичного размещения обычных (не военных, не резервных) 3х летних ОВГЗ.

busypit

3,2 года, стандартный срок для первичного размещения обычных (не военных, не резервных) 3х летних ОВГЗ. 3,2 года, стандартный срок для первичного размещения обычных (не военных, не резервных) 3х летних ОВГЗ. busypit Повідомлень: 1160 З нами з: 03.09.09 Подякував: 9 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 січ, 2026 11:20 candidat написав: Всюдиносапхайчик написав: candidat

Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.



Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).



Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки. Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.

Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.

В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.

В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.

В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.

А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше. Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.

Різниця в дохідності від 0,25 до 0,5 це у Привата та Райфа. В Ощаді купувати з їхнього портфеля немає сенсу, різниця в дохідності може бути > 1,00. На первинному ринку звичайно купувати вигідніше, треба мати лише 1 млн +.



Будь-який небанківський торгівець ц/п також залишає собі якийсь відсоток, хтось більше, хтось менше, зате там немає мінімальних кваліфікаційних вимог, з портфеля банка також немає мінімальних вимог по кількості.



Різниця в дохідності від 0,25 до 0,5 це у Привата та Райфа. В Ощаді купувати з їхнього портфеля немає сенсу, різниця в дохідності може бути > 1,00. На первинному ринку звичайно купувати вигідніше, треба мати лише 1 млн +.

Будь-який небанківський торгівець ц/п також залишає собі якийсь відсоток, хтось більше, хтось менше, зате там немає мінімальних кваліфікаційних вимог, з портфеля банка також немає мінімальних вимог по кількості.

У Привата зараз комісія відсутня, тобто на первинному ринку можна закуповуватися безкоштовно (на сайті застаріла інформація), в Ощаді вважайте, що теж, бо вони символічні. Найпростіше взяти участь в аукціоні буде через Приват, у них документообіг електронний, але перед цим треба стати важливим клієнтом (відкрити преміальну картку) та познайомитися з персональним менеджером (який відкриє преміальну картку), який супроводжуватиме в процесі придбання. Перший крок - зверніться до банку з бажанням стати преміальним клієнтом. Успіхів!

Всюдиносапхайчик

