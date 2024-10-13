RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:04

  Всюдиносапхайчик написав:candidat
Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.

Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).

Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.

Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.
В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.
В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.
А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.
candidat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:06

Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?
candidat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:15

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.

Не очень сложно. Но спрашивать об этом у горячей линии банка, а не у компании, которая занимается продажей бумаг - это, как в Спортлото.

  candidat написав:А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.

Конкретно по Сенсу мне пару лет назад сказали, что у них разница нулевая. Может уже опять изменилось. Смысл покупки по предварительной заявке перед ауком в первую очередь в том, чтобы купить, а не обнаружить, что на вторичку бумаги в интересующем количестве не попали. Ради этого некоторым стоит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6510
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:44

  candidat написав:Завтра на аукционе какая-то новая облигация - до 07.03.2029. Есть какие-то разведданные по ней?

3,2 года, стандартный срок для первичного размещения обычных (не военных, не резервных) 3х летних ОВГЗ.
busypit
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 03.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:20

  candidat написав:
  Всюдиносапхайчик написав:candidat
Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.

Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).

Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.

Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.
В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.
В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.
А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.

Різниця в дохідності від 0,25 до 0,5 це у Привата та Райфа. В Ощаді купувати з їхнього портфеля немає сенсу, різниця в дохідності може бути > 1,00. На первинному ринку звичайно купувати вигідніше, треба мати лише 1 млн +.

Будь-який небанківський торгівець ц/п також залишає собі якийсь відсоток, хтось більше, хтось менше, зате там немає мінімальних кваліфікаційних вимог, з портфеля банка також немає мінімальних вимог по кількості.

У Привата зараз комісія відсутня, тобто на первинному ринку можна закуповуватися безкоштовно (на сайті застаріла інформація), в Ощаді вважайте, що теж, бо вони символічні. Найпростіше взяти участь в аукціоні буде через Приват, у них документообіг електронний, але перед цим треба стати важливим клієнтом (відкрити преміальну картку) та познайомитися з персональним менеджером (який відкриє преміальну картку), який супроводжуватиме в процесі придбання. Перший крок - зверніться до банку з бажанням стати преміальним клієнтом. Успіхів!
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 725
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:01

Подскажите, какие сейчас тарифы у Bond UA?
В одной строке написано, что на время военного положения нет никаких комиссий. В другой - какие-то тарифные планы, где нет такого плана, чтоб всё бесплатно.
А до военного положения были комиссии? Если купить облигации со сроком года три, а за эти три года военное положение закончится, то можно столкнуться с комиссиями?

И вообще, как вам Bond UA? Вот если взять например, облигацию 237556, она у Bond UA вроде по 1037,32 грн (18,28%), а в Привате по 1040,31 грн (18,15%). Рационально за 2,99 грн/шт связываться с Bond UA абсолютно новому клиенту? Или из-за каких-то не видимых на первый взгляд условий лучше не вестись на Bond UA?
Кстати, а какая в Bond UA минимальная сумма покупки ОВГЗ?

И ещё один момент. Написано, что Bond UA - это приложение, созданное совместно с инвесткомпанией BTC Broker. Но у BTC Broker вроде другие цены. Те цены, которые указаны на сайте Bond UA и названы индикативными (например, та же 237556 по 1037,32 грн) соответствуют действительности?
candidat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:22

  candidat написав:Подскажите, какие сейчас тарифы у Bond UA?
В одной строке написано, что на время военного положения нет никаких комиссий. В другой - какие-то тарифные планы, где нет такого плана, чтоб всё бесплатно.
А до военного положения были комиссии? Если купить облигации со сроком года три, а за эти три года военное положение закончится, то можно столкнуться с комиссиями?

И вообще, как вам Bond UA? Вот если взять например, облигацию 237556, она у Bond UA вроде по 1037,32 грн (18,28%), а в Привате по 1040,31 грн (18,15%). Рационально за 2,99 грн/шт связываться с Bond UA абсолютно новому клиенту? Или из-за каких-то не видимых на первый взгляд условий лучше не вестись на Bond UA?
Кстати, а какая в Bond UA минимальная сумма покупки ОВГЗ?

И ещё один момент. Написано, что Bond UA - это приложение, созданное совместно с инвесткомпанией BTC Broker. Но у BTC Broker вроде другие цены. Те цены, которые указаны на сайте Bond UA и названы индикативными (например, та же 237556 по 1037,32 грн) соответствуют действительности?


В застосунку Bond UA наразі тарифи 0% для ОВДП та 1 % для ОЗДП
Мінімальних сум немає
Щодо 237556, Бонд продає по 1037.32 грн, в онлайн-кабінеті БТС Брокера цього випуску немає. Якщо купувати/продавати ОВДП через онлайн-кабінет БТС, комісія буде 0.1%
Navegantes
 
Повідомлень: 633
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:27

  Navegantes написав:
В застосунку Bond UA наразі тарифи 0% для ОВДП та 1 % для ОЗДП
Мінімальних сум немає
Щодо 237556, Бонд продає по 1037.32 грн, в онлайн-кабінеті БТС Брокера цього випуску немає. Якщо купувати/продавати ОВДП через онлайн-кабінет БТС, комісія буде 0.1%

А что это означает? Что цена есть, а облигаций нет? Если заявлено, что Bond UA это приложение совместно с BTC Broker, у которых 237556 нет.

Кстати, а это правда, что выплаты Bond UA через три дня на счёт приходят?
candidat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:51

  candidat написав:
  Navegantes написав:
В застосунку Bond UA наразі тарифи 0% для ОВДП та 1 % для ОЗДП
Мінімальних сум немає
Щодо 237556, Бонд продає по 1037.32 грн, в онлайн-кабінеті БТС Брокера цього випуску немає. Якщо купувати/продавати ОВДП через онлайн-кабінет БТС, комісія буде 0.1%

А что это означает? Что цена есть, а облигаций нет? Если заявлено, что Bond UA это приложение совместно с BTC Broker, у которых 237556 нет.

Кстати, а это правда, что выплаты Bond UA через три дня на счёт приходят?


БТС Брокер - юрособа, Бонд - застосунок. Продавцем виступає БТС Брокер, він вказується в документах.
Фактично одна юрособа торгує на різних платформах. Бонд є в Дії + застосунок. БТС Брокер пропонує купівлю/продаж через вебплатформу trading.btc-broker.com.
Ви можете встановити застосунок Бонд і там придбати 237556. За виплати погашення не знаю, у мене там ще не було погашення. Купон на Дія.Картку заходить вчасно
Navegantes
 
Повідомлень: 633
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:04

  Navegantes написав:
  candidat написав:
  Navegantes написав:
В застосунку Bond UA наразі тарифи 0% для ОВДП та 1 % для ОЗДП
Мінімальних сум немає
Щодо 237556, Бонд продає по 1037.32 грн, в онлайн-кабінеті БТС Брокера цього випуску немає. Якщо купувати/продавати ОВДП через онлайн-кабінет БТС, комісія буде 0.1%

А что это означает? Что цена есть, а облигаций нет? Если заявлено, что Bond UA это приложение совместно с BTC Broker, у которых 237556 нет.

Кстати, а это правда, что выплаты Bond UA через три дня на счёт приходят?


БТС Брокер - юрособа, Бонд - застосунок. Продавцем виступає БТС Брокер, він вказується в документах.
Фактично одна юрособа торгує на різних платформах. Бонд є в Дії + застосунок. БТС Брокер пропонує купівлю/продаж через вебплатформу trading.btc-broker.com.
Ви можете встановити застосунок Бонд і там придбати 237556. За виплати погашення не знаю, у мене там ще не було погашення. Купон на Дія.Картку заходить вчасно

А на Bond UA реально зарегистрироваться без биометрических документов? У меня паспорт-книжечка, поэтому и Дией не пользуюсь.
candidat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
