|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:23
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
ому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
Простий приклад знову ж з таксі
Їздить 7 авто , які разом наїзжають за рік 300 000 км... Тому власнику автопарку потрібно ЩОРОКУ купувати одне нове авто (бо авто яке пройшло 300 000 треба викинути)
Так от
Таксист
надаює послуг на 65 000 грн/місяць
- 10 000 виплачують у вигляді податків
- 15 000 виплачує у вигляді заправки і різних там косметичних процедур
- 20 000 виплачують у вигляді оренди авто
- 20 000 залишають собі..
Але при цьому вони бачать що власник таксопарка тільки за оренду авто взяв
7 *20 000 = 140 000.....
І вони наслухавшись таких як ти починають організовуватись для бунту проти клятих капіталістів...
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
Працюю в 2 рази більше(ефективніше) а залишити в стільки ж більше не можу...
Адже 7 машин по 800 000 = 5 600 000 млн грн , і просто 12% річних( бо ще якихось 6-8 це інфляція, тому сьогоднішніх 18 річних по депо дають 12 очищених від інфляції) дає більшу суму при цьому безпроблемно і не працюючи
От і виходить
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет.
И второе.
Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ
"ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ
"відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верхніх і найбільш важливих 5%.
Но так не бывает.
В Союзе работали за низкую зарплату, но знали, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на общественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
Ти так і не зрозумів суті допису
1 Якщо я як власник працюю за 50000 ( вклавши крім праці ще й капітал при чому міг отримати по відсотку на капітал більше ніж отримав за працю)- то навряд чи хтось ризикне заявити що 20000 в найнятого це погано...
Тобто мене ВЗАГАЛІ не хвилює скільки хто і за що отримує.
Я тобі і тобі подібним пояснював ЧОМУ він стільки отримує.
Отримує мало -бо совки весь отриманий прибуток розмазували рівним шаром , але при цьому шар виявився настільки прозорим , що після падіння совка виявилось , що ні в кого нічого не залишилось (крім житла), а ефективно працювати без станків/технологій -НЕМОЖЛИВО
2 Гоголем з заявками про 5% я ходив тому що обігнав 95%... тобто РЕКЛАМУВАВ свої досягнення, щоб примітиви а-ля ти - задумались чого ж вони такі бідні і проаналізувавши могли застерегти своїх нащадків від тих помилок які зробили в СВОЄМУ
житті..
Бо РОЗУМНІ вчаться на ЧУЖИХ помилках
Нормальні вчаться на своїх
Дурні-не вчаться взагалі.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 11 бер, 2026 19:25, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:24
Shaman написав:
як вам не хочеться, я не ухилянт. але чомусь ви підспівуєте тим (в першу чергу ухилянтам) - якщо в тилу, то ухилянт. а ухилянти цьому звісно радіють - бо вони вже наче й не ухилянти. так, я не доброволець на фронті - це визнаю.
це звідки ти взяв? мама сказала що не ухилянт?
Ти ухилянт. Ще й ухилянт цинічний і мерзький. армовіровець. Таких як ти треба в першу чергу бусифікувати.
І це тобі кажу не я один.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4889
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:32
ЛАД написав:
Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
Я відповідав вже не раз
От тільки ти так і не зміг зрозуміти.....
Для того щоб ЕФЕКТИВНО працювати -ПОТРІБНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ...
Якщо в совку, всі капвкладення які залишились ПІСЛЯ совка і могли давати прибуток це ЖИТЛО або ПРИМІЩЕННЯ
То в Польщі це були крім капіталістичних знань у приватників, ще й розуміння необхідності збільшення капіталізацій місць праці..
І навіть те що ти спробував би заявити про те що клубніка в Польщі і в нас росте однаково-це буде брехнею
Бо в Україні полуниця вважалась успішною якщо давала 5-10 тонн з гектара
А в Польщі - 15-30 тонн з гектара..
Для іфізика важко зрозуміти різницю
А для людини яка працює в полі -ясно що легше збирати один і той самий врожай на території в 2-3 рази меншій бо це потребує в 1,5-2 рази менше праці....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:38
andrijk777 написав:
мені потрібно знати ціни(наприклад у Франції)
А може краще знати не ціни у франції?
А час витрачений на заробляння грошей для купівлі того чи іншого продукту?
Тоді виявиться
Що ___________________________________у Франції ____________Україні
для того щоб
_постригтись треба працювати ___________2 години_____________1,5години
проїхатись автобусом____________________5 хвилин_____________15 хв
заплатити комуналку за 1 кімнатну_______10-15годин___________30 годин
і так далі і тому подібне
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:38
Прохожий написав: Banderlog написав:
Євреї там почали одгрібати від ірану
hxbbgaf написав:
Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .
і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.
а шо омериканцы? победили уже?
и шо таки там с погибшими девочками в школе, разобрались?
американцям війна в заливі вигідна, трамп всіх заставить платити за захист америки.
В чому там з вбитими дітьми можно розібратись?
Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4889
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 20:04
Banderlog написав: Прохожий написав: Banderlog написав:Євреї там почали одгрібати від ірану
і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.
а шо омериканцы? победили уже?
и шо таки там с погибшими девочками в школе, разобрались?
американцям війна в заливі вигідна, трамп всіх заставить платити за захист америки.
В чому там з вбитими дітьми можно розібратись?
Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?
тю
так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей" и как он расстроен от новоизбранного лидера и "можетповторить" процедуру
можешь загуглить все в доступе)))
ты живешь в альтернативном мире гундяева где во всем виноваты евреи а "трампваш"? ...
ты пересел с синьки на тяжелые наркотики?
так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14321
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 20:12
Banderlog написав: Shaman написав:
як вам не хочеться, я не ухилянт. але чомусь ви підспівуєте тим (в першу чергу ухилянтам) - якщо в тилу, то ухилянт. а ухилянти цьому звісно радіють - бо вони вже наче й не ухилянти. так, я не доброволець на фронті - це визнаю.
це звідки ти взяв? мама сказала що не ухилянт?
Ти ухилянт. Ще й ухилянт цинічний і мерзький. армовіровець.
Рішення суду є, що він ухилянт ? Немає, проходиш мимо )
А оце - "ти не в ЗСУ, тому ухилянт", залиш при собі
Бо на цьому форумі багато таких, які не в ЗСУ, але до них у тебе немає претензій.
Ти з ними в десна лупишься ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13568
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 11 бер, 2026 20:17
Banderlog написав:
В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?
Росіяни вбили багато людей, дітей ... але з ними "потрібно вести переговори"
Тут диви, ти встав в позу - ніяких переговорів
То чому Україна має вести перемовини, "коли демобілізація ?" і все таке інше ?
А КВІР має продовжувати війну ?
Може, КВІР теж має вести переговори, перестати стріляти ... ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13568
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 11 бер, 2026 20:23
pesikot написав:
Схоже, що у зрадунців з фламінго сталось обломінго, бо стільки написали про фламінго-фуфломінго
Що зараз згадають фламінго кожного разу ))
Навіть, коли це навіть не доречно
Ну а як можна забути: "211 вже виготовлено, плюс 1 щодня, з жовтня плюс 7 щодня"?. "Я ж нє лох", щоб таке забувати, бо якщо хоч трохи користуватись головою, то заявлена кількість фламінгів (більше, ніж кацапи виготовляють усіх своїх ракет разом узятих) повинна була влаштовувати такі шоу чи не щотижня протягом всієї зими. Натомість з ракет від нас летять в основному як не імпортні Хаймарс, то Штормшедов, інколи якісь пузаті чи то горбаті нептунії (які інколи видають за фламінги) і вже взагалі рідкісні випадки реально з фламінгами, як от той удар по Капустиняру.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5455
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|236191
|
|
|1493
|441453
|
|
|6076
|1166687
|
|