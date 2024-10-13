|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:19
candidat написав:
А на Bond UA реально зарегистрироваться без биометрических документов? У меня паспорт-книжечка, поэтому и Дией не пользуюсь.
Закордонного паспорту з біометрією також не маєте? Він в Дію нормально підтягується і його можна використовувати для реєстрації. Якщо ні, тоді не знаю; можливо є якісь варіанти з надсиланням документів на ел.пошту, відеоверифікацією тощо. Такі питання краще вже напряму з'ясовувати.
Navegantes
Повідомлень: 633
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 162 раз.
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:46
Почему доходность ОВГЗ в грн. на длинные сроки снизилась? Какие есть причины?
Алексей77
Повідомлень: 2055
З нами з: 04.12.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 42 раз.
