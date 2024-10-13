|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:19
candidat написав:
А на Bond UA реально зарегистрироваться без биометрических документов? У меня паспорт-книжечка, поэтому и Дией не пользуюсь.
Закордонного паспорту з біометрією також не маєте? Він в Дію нормально підтягується і його можна використовувати для реєстрації. Якщо ні, тоді не знаю; можливо є якісь варіанти з надсиланням документів на ел.пошту, відеоверифікацією тощо. Такі питання краще вже напряму з'ясовувати.
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:46
Почему доходность ОВГЗ в грн. на длинные сроки снизилась? Какие есть причины?
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:09
Алексей77 написав:
Почему доходность ОВГЗ в грн. на длинные сроки снизилась? Какие есть причины?
Є очікування по зниженню облікової ставки НБУ наступного четверга
Додано: Чет 22 січ, 2026 16:22
Купувала ОВДП через дію в сенс банку. Кошти зняло, але облігації не купило. Підтримка сенс банку повідомила, що потрібно звертатись до дії. В дії робот повідомляє, що потрібно чекати до 14 днів, якщо кошти не повернуться, то знову звертатись. Що робити, як повернути кошти?
Додано: Чет 22 січ, 2026 17:11
marina_petrichuk2020 написав:
Купувала ОВДП через дію в сенс банку. Кошти зняло, але облігації не купило. Підтримка сенс банку повідомила, що потрібно звертатись до дії. В дії робот повідомляє, що потрібно чекати до 14 днів, якщо кошти не повернуться, то знову звертатись. Що робити, як повернути кошти?
У вас вже були ОВДП цього випуску у Сенс Банку? Якщо так, то гляньте в історії угод чи є там ваша невдала угода зі статусом "Відмінена". Якщо є, кошти мають повернутися на картку завтра. У мене було так, що навіть день-в-день поверталися. Якщо купували випуск, якого раніше у вас не було, варто очікувати. 14 днів - це стандартна відписка Дії, зазвичай кошти повертаються швидше.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 05:25
Navegantes написав: candidat написав:
А на Bond UA реально зарегистрироваться без биометрических документов? У меня паспорт-книжечка, поэтому и Дией не пользуюсь.
Закордонного паспорту з біометрією також не маєте? Він в Дію нормально підтягується і його можна використовувати для реєстрації. Якщо ні, тоді не знаю; можливо є якісь варіанти з надсиланням документів на ел.пошту, відеоверифікацією тощо. Такі питання краще вже напряму з'ясовувати.
Увы, и заграничного тоже нет.
Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится?
