#<1 ... 1059106010611062 Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:59 candidat написав: Navegantes написав: candidat написав: Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится? Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится?



Ви неуважно читали текст про одну юрособу і різні платформи. Бонд нічого не вирішує, це просто застосунок, канал продажу ЦП.

237556 БТС вирішив продавати саме через застосунок Бонд. Можливо тому, що при купівлі через застосунок комісія відсутня і це мало б привабити клієнтів, зважаючи також на гарну дохідність (18.30%). Станом на зараз у них лише 116 шт цих паперів Ви неуважно читали текст про одну юрособу і різні платформи. Бонд нічого не вирішує, це просто застосунок, канал продажу ЦП.237556 БТС вирішив продавати саме через застосунок Бонд. Можливо тому, що при купівлі через застосунок комісія відсутня і це мало б привабити клієнтів, зважаючи також на гарну дохідність (18.30%). Станом на зараз у них лише 116 шт цих паперів

Даже так. Понятно.

Да, 116 - маловато. Не знаю, как у Bond UA, у других брокеров такое количество может распродаться очень быстро.

Просветите ещё по такому вопросу. Покупать на Bond UA можно круглосуточно или какой режим работы? И в какой момент меняется цена облигаций на цену следующего рабочего дня? Даже так. Понятно.Да, 116 - маловато. Не знаю, как у Bond UA, у других брокеров такое количество может распродаться очень быстро.Просветите ещё по такому вопросу. Покупать на Bond UA можно круглосуточно или какой режим работы? И в какой момент меняется цена облигаций на цену следующего рабочего дня?



Із 116 шт залишилось 20

