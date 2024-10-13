|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:01
V2 написав: ihorsic написав:
Ну що ставку знизили. Чекаємо змін і по ОВДП
Вже кілька днів, як понизили на очікуваннях.
Особливо по "довгих" ОВДП.
Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:57
Скоро підрівняють думаю))
