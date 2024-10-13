RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
П'ят 30 січ, 2026 20:30

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Так что именно-то?

Що мінфін і НБУ не діють злагоджено. ИМХО НБУ мав би робити % на депозитні сертифікати трохи (на 0.5-0.25) нижчі, ніж по ОВДП, щоб всі бажаючі (банки, люди, бізнес) несли гроші на ОВДП, а не йому. І уж точно не мав би давати крутити "вічний двигун" як був в 2021, тобто кредит мав бути б дорожчим, ніж ОВДП...

  moveton написав:Минфин не имеет права свободно занимать у НБУ?

в 2022 це нікому не заважало
Дюрі-бачі
1
П'ят 30 січ, 2026 20:50

  Дюрі-бачі написав:Мене досі дивує, що в нас була ставка 15.5%, а по ОВДП платили 17-18%

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Так что именно-то?

Що мінфін і НБУ не діють злагоджено. ИМХО НБУ мав би робити % на депозитні сертифікати трохи (на 0.5-0.25) нижчі, ніж по ОВДП, щоб всі бажаючі (банки, люди, бізнес) несли гроші на ОВДП, а не йому. І уж точно не мав би давати крутити "вічний двигун" як був в 2021, тобто кредит мав бути б дорожчим, ніж ОВДП...

Я потерялся. Процент по депосертификату уже был и остался меньше, чем по ОВГЗ. Удивление в том, что меньше на 2%, а надо на 0.5%? Так от такого, вроде, наоборот, становится интереснее в НБУ деньги нести.

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Минфин не имеет права свободно занимать у НБУ?

в 2022 це нікому не заважало

Мешало. Сделали отдельное одноразовое исключение. И за него Минфин с тех пор расплачивается, что и позволяет НБУ платить по депосертификатам без использования эмиссии.
moveton
П'ят 30 січ, 2026 20:57

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Процент по депосертификату уже был и остался меньше, чем по ОВГЗ.

В нас облікова ставка 15% (була 15.5%), при цьому деп. сертифікати були 19%., зараз не знайшов інформацію по чому вони.
ИМХО саме тому в нас мінфіну доводиться платити за ОВДП 17-18%, а не 15-16%...
Дюрі-бачі
П'ят 30 січ, 2026 21:02

Re: Ринок ОВДП

  Дюрі-бачі написав:В нас обілікова ставка 15% (була 15.5%), при цьому деп. сертифікати були 19%., зараз не знайшов інформацію по чому вони.
ИМХО саме тому в нас мінфіну доводиться платити за ОВДП 17-18%, а не 15-16%...

Странно, а сам НБУ думает, что платил по сертификатам 15.5%. Теперь понизил до 15%. Может и должен был, наоборот, поднять до 17%, чтобы удивления от такого огромного разрыва с доходностью по ОВГЗ не возникало.
moveton
Суб 31 січ, 2026 01:09

Я як відчував, набрав останнім часом (з вересня) в портфель ОВДП до 03.27 (17.45%) і 03.28 (18.1%), 50 на 50 приблизно. І це десь близько 90% від всіх ОВДП, нещодавно ще трохи докупив до 24.06.26 під 15.3%.
Striker
Суб 31 січ, 2026 01:29

  Striker написав:Я як відчував, набрав останнім часом (з вересня) в портфель ОВДП до 03.27 (17.45%) і 03.28 (18.1%), 50 на 50 приблизно. І це десь близько 90% від всіх ОВДП, нещодавно ще трохи докупив до 24.06.26 під 15.3%.

Как оптимистично планирование пошло. Уже есть ощущение что будет в 2027-2028... А весной 2023 даже всефорумный пионер новых видов заработка Игорь Алексеевич говорил, что гривневые можно только очень осторожно прикупить с погашением максимум через полгода. Потому, что угроза па55 очередной зимой всё ещё не дремлет. А ведь с тех пор в Украине ни с экономикой, ни с положением на фронтах лучше не стало. Скорее наоборот. И доходность бумаг не то, чтобы выросла.
moveton
Суб 31 січ, 2026 06:37

  moveton написав:Как оптимистично планирование пошло. Уже есть ощущение что будет в 2027-2028... А весной 2023 даже всефорумный пионер новых видов заработка Игорь Алексеевич говорил, что гривневые можно только очень осторожно прикупить с погашением максимум через полгода. Потому, что угроза па55 очередной зимой всё ещё не дремлет. А ведь с тех пор в Украине ни с экономикой, ни с положением на фронтах лучше не стало. Скорее наоборот. И доходность бумаг не то, чтобы выросла.

Ви мудра людина з багатим досвідом, судячи з усього, але також піддаєтесь загальному тренду і думці. Що-що, а я за всі свої, хоч ще і відносно недовгі роки життя, давно навчився думати і робити все самостійно, без зайвих порад. Ні, звичайно, треба інколи прислухатися до того, що кажуть інші, але в кінці все одно робити так, як відчуваєш, що буде краще саме для тебе, а не для умовного NPC з форуму. Отак і з ОВДП, ще в грудні минулого року мені на сусідньому форумі (на kurs починається) говорили, що ой, а не страшно тобі ото заходити в гривню до наступної осені. По-факту - я заробив? Заробив. Це краще було, ніж стирати кеди, бігаючи з баулами грошей і ловлячи "хвилі"? Для мене однозначно краще. Так от і зараз, у вас якесь там не дуже хороше відчуття на 27-28 роки, а в мене трошки інша думка на рахунок майбутнього України взагалі, в якій курс долара чи євро, звичайно, має значення, але не першочергове. Я зараз не мариную гроші (% з ОВДП), а просто витрачаю їх на різні товари, послуги, життя, на різні радощі, бо завтра (2027-2028 роки) можуть і не наступити, а жити треба тут і зараз, бо життя одне.
Striker
Суб 31 січ, 2026 10:04

  Striker написав: у вас якесь там не дуже хороше відчуття на 27-28 роки, а в мене трошки інша думка на рахунок майбутнього України взагалі, ..... бо завтра (2027-2028 роки) можуть і не наступити, ...

Ну не настільки вже і інша у вас думка.
Я як людина яка за своє життя пережила декілька прогнозованих кінців світу можу запевнити що 2028 рік таки наступить. (рік Олімпійських Ігор в Лос-Анжелесі і ЄВРО28 в Великобританії)
angra
 
Повідомлень: 318
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Суб 31 січ, 2026 10:31

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Так от і зараз, у вас якесь там не дуже хороше відчуття на 27-28 роки, а в мене трошки інша думка на рахунок майбутнього України взагалі, в якій курс долара чи євро, звичайно, має значення, але не першочергове

Я просто про то, что любопытно, что местный "индекс жадности" сильно качнулся от страха в жадность, хотя казалось бы никаких экономических предпосылок. А у меня никаких ощущений. Всё равно не угадаю. Поэтому есть и гривневые инвестиции, но не только. Мужет Украина в будущем на евро и перейдёт, чтобы хотя бы курс евро не волновал :)
moveton
Суб 31 січ, 2026 11:59

  moveton написав:Я просто про то, что любопытно, что местный "индекс жадности" сильно качнулся от страха в жадность, хотя казалось бы никаких экономических предпосылок.

Ну, в мене немає ніяких індексів жадібності, мені просто потрібна гривня на сьогодні, тут і зараз.
Striker
