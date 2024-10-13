Что, как дополнительный вариант аутентификации это хорошо, выше уже обсуждали. Вдруг выкидывание старого - это цензурных слов нет. У меня на 4 смартфона в семье, чтобы и NFC и достаточно свежий Андроид, где Дия вообще работает (на 7 уже нет), получается один. Я так понимаю, что в остальном по стране смартфон именно с NFC тоже далеко не у каждого. Надеюсь, что передумают.
-VICTOR- написав:но мысль о сухарях у меня лично ассоциируется больше с небом в клеточку , а это совсем негативные мысли
Это кто на каких книгах вырос. Кто-то может и на уголовном кодексе. У меня скорее с трансокеанскими экспедициями на парусниках с автономкой на много месяцев: сухари, солонина, ром... Также есть тема стратегических запасов длительного хранения на случай большой войны, например, байки про где-то всё ещё законсервированную тушёнку чуть ли не 1956 года. В реальности в эти запасы действительно "инвестировались" миллиарды даже уже Украиной. Так что тема не фантастическая. Если кто желает покормить мышей не только за государственной, но и за личный счёт, так пожалуйста. Но это уже лучше обсуждать в Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще.
Не так давно зустрічав інтерв'ю одного призера ОІ супертяжа з раші, то він стверджував, що попав у в/ч і годували там ще тушонками з ленд-лізу часів 2СВ. Зафіксувати вартість продуктів у заощадженнях це було зовсім не зле, ще б і якість також. Швейцарці якось мали депо з % кавою. Але сучасні системи обігу грошей та економіки базуються на безперевній інфляції та девальвації. Гамбургер на початках коштував 0,15$, а зараз:
🍔 Ціна «Біг Мака» в McDonald's США зросла з $1,60 у 1980-му до $8 у 2025-му За цей час бургер зменшився в розмірі на 40%, а долар знецінився у 8,3 рази.