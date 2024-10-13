edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото
Ви впевнені, що це так. Бо в мене закордоннний в Дії світиться і при активації Дія.Підпис підтвердив свою особу через Приват24, зайняло пару хвилин. Ніяке NFC не використовував.
Справа в тому, що невпевнений, адже сам це поки не проходив і посилаюсь виключно на інфо з сайту Дії. На форумі вже були відгуки, що при старому діючому підписі достатньо було просто ввести код для підписання документів (без фотоверифікації). Ваш відгук дає нову інформацію. У мене раніше просто повзунок показував, що Дія.Підпис активовано. Зараз є повне ПІБ, надпис "Активовано" ще й термін дії на додачу - до 12/01/27. Внизу є опція "Деактивувати підпис".
Моя старая подпись тоже до января 2027, поэтому проверять на ней что эти лишенцы придумали надеюсь, что раньше не понадобится. Зашёл на другом смартфоне с аккаунтом другого человека. Даже для верности в Дию через Приват24. При активации подписи получил: ХЗ в куда тут Приват24 совать.
це у вас Nokia 3310 ? Я вище написав, що у мене закордонний паспорт світиться в Дії і для підтвердження особи я вибрав із запропонованих варіантів саме закордонний паспорт і далі підтвердження через Приват24. NFC не використовував. Тому "куда тут совати Приват24" пропоную вам вибрати самостійно.
Вряд ли Дия работает на Nokia 3310 Она даже на недешёвом и могучем AGM X2 SE уже минимум год работать отказывается (хотя на нём и NFC есть). На аппарате ещё новее у меня вот так светится. Это все предложенные варианты для активации подписи. Я ж говорю, секретный спецсервис какой-то, если ещё что-то есть. Могу только порадоваться за тех, кому предоставляют.