Додано: Пон 09 бер, 2026 12:27
Додано: Пон 09 бер, 2026 14:53
Re: Ринок ОВДП
Старий Фікс, без врахування купонів, був 15%, новий 14% річних. Це якщо вручну порахувати.
Додано: Вів 10 бер, 2026 14:47
Re: Ринок ОВДП
Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.
Додано: Вів 10 бер, 2026 14:59
Це наші з Вами бажання.
Бажання Мінфіну - інші - зниження вартості обслуговування боргу.
І оскільки особливої альтернативи інвестори в Україні не мають - очікую, на жаль, незначного зниження ставок.
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:02
Знову виставлять по 2 млн шт і знову все відірвуть з руками, навіть по зниженим ставкам
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:09
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 10 бер, 2026 16:16
Re: Ринок ОВДП
У зв'язку з девальвацією гривні ніхто не прораховував точку незбитковості гривневих ОВДП відносно курсу долара.
Додано: Вів 10 бер, 2026 16:24
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:55
Re: Ринок ОВДП
Все ж таки, як на мене, є передумови щодо певного підвищення дохідності ОВДП з урахуванням тенденцій, що мають місце (найнижчі об’єми розміщення вдруге поспіль) .
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 4 226 295 916,96 грн.
Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено:
- 03 березняо 2026 року до державного бюджету залучено 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
Додано: Вів 10 бер, 2026 22:44
Re: Ринок ОВДП
Ну все цифры что вы привели это объем привлечения. Да цифры падают в абсолюте. Но как по мне чтобы делать выводы важнее смотреть сколько минфин хотел привлечь и на сколько ему это удалось. Ибо одно дело что привлекли меньше чем в прошлые разы потому что не было предложений от покупателей, и совсем другое если потому что сам минфин пытался занять меньше. Вы с этой точки зрения анализировали показатели?
