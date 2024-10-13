RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
  #
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:25

moveton
я рахував, бо є досвід минулого року, а ще є деяке розачарування, бо на початку 2025 все було значно цікавіше. Входив у короткочасні овдп з погашенням у жовтні 2025 (купон по 89 грн). Заходив при курсі 42.0, а погашення було приблизно 41.8 грн.
Це надихнуло на продовження цієї історії.
Так от, восени 2025 входив у річні овдп при умовних 41.8-42.0 з купоном 81.75
вже не памятаю відсоткову ставку від продавця, але мабуть не менше 16%.
На сьогодні, при курсі 44.44 (приват) я ще маю плюс, але на середину квітня, якщо доляр вийде за 45.15 я вже у мінусі.
Загалом, дійсно якщо до 42 додати 16%, то у жовтні 2026 точка беззбиткового інвестування 48.72
Сподіваюсь, що доляр не вийде за цей рівень.
antiexpert
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:30

moveton
чув, шо фінмони різних банків наче нормально відносяться до погашення овдп та вивода грошей з ICU, бо для них це білі гроші, але стосовно суми більше 400к не чув взагалі не від кого коментів.
Якщо є власний досвід у кого, розкажіть.
antiexpert
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:13

  antiexpert написав:
я рахував, бо є досвід минулого року, а ще є деяке розачарування, бо на початку 2025 все було значно цікавіше. Входив у короткочасні овдп з погашенням у жовтні 2025 (купон по 89 грн). Заходив при курсі 42.0, а погашення було приблизно 41.8 грн.
Це надихнуло на продовження цієї історії.
Так от, восени 2025 входив у річні овдп при умовних 41.8-42.0 з купоном 81.75
вже не памятаю відсоткову ставку від продавця, але мабуть не менше 16%.
На сьогодні, при курсі 44.44 (приват) я ще маю плюс, але на середину квітня, якщо доляр вийде за 45.15 я вже у мінусі.
Загалом, дійсно якщо до 42 додати 16%, то у жовтні 2026 точка беззбиткового інвестування 48.72
Сподіваюсь, що доляр не вийде за цей рівень.

Та отож. В довгу стає стрьомно грати. Долар росте а % по ОВДП падають. Але хто не ризикує той не п'є.....
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:38

  antiexpert написав:чув, шо фінмони різних банків наче нормально відносяться до погашення овдп та вивода грошей з ICU, бо для них це білі гроші, але стосовно суми більше 400к не чув взагалі не від кого коментів.
Якщо є власний досвід у кого, розкажіть.

Тут уже неоднократно делились в том числе буквально парой страниц назад. Про белые деньги - это сразу сказка. Мне такую в Привате втюхивали в 2021 году. Не в том плане, что я им показал брокерский отчёт и они поэтому радостно согласились, что деньги белые, а: "За деньги с депозита у нас же вы у нас ОВГЗ не купите потому, что мы у вас справку о их происхождении не спрашивали. Вот если бы деньги были от погашения предыдущих ОВГЗ, тогда вы бы прошли финмон перед покупкой и мы бы согласились, что деньги после погашения тоже белые".

Ну а сейчас относятся именно нормально, т.е., в отличие от крипты, не сразу объявляют террористом. Если сумма достаточно крупная, чтобы триггернуть финмон (сколько это в гривнах банк произвольно определяет сам и держит принцип определения в секрете), то требуют, как минимум, брокерский отчёт, что у ICU тоже проведена такая выплата и справку о доходах на сумму покупки бумаг возраста не более чем (количество лет зависит от того, как принято у конкретного финмона).
moveton
  #
