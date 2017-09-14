|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:20
FYI stm: отвєтка краснова елькремнію за герані на базах заліва
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1633 раз.
- Подякували: 2880 раз.
1
4
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:31
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.......
А чому "так і було задумано"
підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.
А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?
Повідомлень: 7490
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:35
Shaman написав:
ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?
Это где такой бред написан?
Повідомлень: 11674
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 22:47
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
.......
А чому "так і було задумано"
підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.
А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?
Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
Повідомлень: 39058
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
|