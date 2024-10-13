Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:01

V2 Дякую (+1), це важлива інформація
VASH
 
Повідомлень: 839
З нами з: 26.10.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 169 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:43

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Як на мене, ще відсутня достатня інформація щодо оперативності та стабільності виводу коштів із Інжуру. Може це тільки в мене та хтось поділиться подібною інформацією.

Ну как отсуствует. Вот ещё 2.5 года назад сам Журжий рассказывал:
Обычно, это выглядит так: инвестор пишет в InzhurREIT_bot, что хочет продать свои сертификаты, и уже мы тогда ищем покупателя. Среднее время выхода — от момента оставления заявки до получения средств на карту — 5 часов

У них нет строгого регламента. При продаже (клиентом) ОВГЗ предупреждают, что заявка в среднем обрабатывается 4-5 часов, но реально по моей практике там не настолько мгновенно, как в ICU, но за час-два (а то и несколько минут) справляются. На перевод в банк я с секундомером не стоял, но тоже в пределах пары часов, если заявка в рабочее время (с 9 до 17). Не нужно ждать 18-19, как в ICU. А ещё, если продаёшь с целью сразу вывода всё суммы, то можно при продаже указать вывод не на брокерский счёт, а сразу в свой банк. Тогда не нужно караулить момента зачисления на брокерский и в целом быстрее, наверное.
moveton
Повідомлень: 6822
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:39

moveton
Дякую та плюсую. Я так розумію, що основні гравці-банки на ринку ОВДП (ті ж Сенс, Приват) виступають самі як маркет-мейкери (надавачі ліквідности), тобто вони готові купувати та продавати облігації на регулярній та безперервній основі за публічно оголошуваною ціною.
Дещо насторожує [/quote]
Тобто, звертаючись до тих же Сенсу чи Привату щодо дострокового продажу маєш певні гарантії у отриманні коштів к певному часу. Тіж БТС Брокер після подання заявки на продаж кажуть - ми виставили на біржу, від нас вже не залежить...
VASH
 
Повідомлень: 839
З нами з: 26.10.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 169 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:52

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Тобто, звертаючись до тих же Сенсу чи Привату щодо дострокового продажу маєш певні гарантії у отриманні коштів к певному часу. Тіж БТС Брокер після подання заявки на продаж кажуть - ми виставили на біржу, від нас вже не залежить...

Там же написано, речь про сертификаты их фонда. В 2023 году они ОВГЗ не подрабатывали. Я это привёл для показа, что кое-что всё таки было и в публичных источниках и даже при такой сложной операции, где ещё и покупателя нужно было найти, вопрос вплоть до поступления денег на карту закрывался за часы. А ОВГЗ для них - это мелкая побочка. Как я понимаю, выкупают сами и пока не было прецедентов, чтобы не купили. В вышеупомянутой справке поясняют так:
Inzhur здатний запропонувати найкращі умови на ринку ОВДП, бо маржа компанії не закладена ні в ціну, ні в рівень прибутковості. Inzhur заробляє в іншому — на винагороді за управління активами фондів нерухомості: чим більше заробляє фонд, тим більша винагорода Inzhur у грошовому вимірі. Вкладаючи залучені інвестиції фондів у короткострокові ОВДП на аукціонах Мінфіну під 16-17%, Inzhur додатково заробляє для фондів 2,5-3% річних — у порівнянні з банківськими відсотками на залишок, які приносили б фондам 13,5%-14% річних. Отже, продаючи ці ж цінні папери інвесторам, Inzhur забезпечує для фондів можливість краще керувати власною ліквідністю і отримувати кращу дохідність
moveton
Повідомлень: 6822
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:24

Re: Ринок ОВДП

Наче такого ще й не було, на теперішній час купону UA4000238976 на рахунку ІКУ так і не має… А я ще сподівався сьогодні на нього докупити
VASH
 
Повідомлень: 839
З нами з: 26.10.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 169 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:32

  VASH написав:Наче такого ще й не було, на теперішній час купону UA4000238976 на рахунку ІКУ так і не має… А я ще сподівався сьогодні на нього докупити

В смысле? Сегодня же его выплата. В ICU на брокерский счёт оно типично к полуночи заезжает. Рано ещё. А про докупить в тот же день - это в ICU всегда было фантастикой.
moveton
Повідомлень: 6822
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 843 раз.
 
